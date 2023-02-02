翁身價高達8億逃稅千萬遭「解除保單換錢」！起訴欲翻盤均敗訴

▲高等法院再度駁回8億翁的請求。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

年收入2千萬、淨資產高達8億元的80歲徐姓老翁，因積欠所得稅與怠金達1346萬餘元，遭行政執行署桃園分署強制執行。桃園分署通知保險公司終止保險契約，並扣押解約金377萬餘元。老翁不滿，打官司要求確認保單仍有效，但一審法院判他敗訴。老翁再上訴，二審高院仍判他敗訴。可再上訴最高法院。

判決指出，老翁2013年5月間以自己為要保人、妻子為受益人，向法國巴黎人壽保險公司投保金額632萬5000元的壽險，並躉繳方式一次繳納保費550萬元。不過國稅局查出，老翁2016年間欠繳綜合所得稅1100萬餘元，並將全案移送行政執行署執行。行政執行署桃園分署在2017年8月間核發執行命令，扣押老翁1346萬2487元的資產。

桃園分署查出老翁在壽險公司的這張保單，因此行文壽險公司，要求終止保單，並扣押終止保單的解約金377萬3453元，並要求壽險公司以支票繳付國稅局。老翁得知後不滿，認為「人壽保險契約具有一身專屬性，不得由第三人代為終止。」為由，提出確認訴訟，並主張桃園分署與保險公司不應終止保險契約，所以先位聲明請求法院確認保險契約仍存在，不然就備位聲明請求壽險公司支付保險金632萬5000元。

一審法院審理後，判決老翁敗訴，保險契約已經遭終止。老翁不服，上訴第二審，高等法院審理時，桃園分署答辯稱，老翁為家庭年平均收入2000萬元，淨資產8億元之退休人士，並無難以維持基本生活需求之情形，且老翁在國內已無財產可供執行，所以桃園分署終止保險契約，當然有需要。此外，桃園分署乃「依法執行」終止保險契約，並非不法侵害老翁夫婦的權益，當然不需支付侵權行為損害賠償費用。

高院最後根據最高法院大法庭裁定意旨，認為人壽保險的保險金為單純金錢給付，並非被保險人生命之轉化或替代物，壽險契約亦非發生身分關係之契約，其性質與一般財產契約並無不同；與一身專屬權具有不得讓與或繼承之特性不同，因此認為保險契約可以代為終止。最後高院再度駁回老翁請求，全案可再上訴第三審。