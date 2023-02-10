　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其、敘利亞恐爆「次生災難」　聯合國警告比地震更致命

▲▼　土耳其加濟安泰普（Gaziantep）災後現場。（圖／路透）

▲土耳其加濟安泰普（Gaziantep）災後現場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

土耳其世紀強震累計奪走逾2.1萬條人命，世界衛生組織（WHO）警告，土國及敘利亞的倖存者陷入可怕的生活條件之中，嚴寒氣候、水電及燃料供應匱乏，讓他們飽受「次生災難」（secondary disaster），也就是間接造成的災禍之威脅，而這可能比地震更為致命。

▲▼ 土耳其卡拉曼馬拉斯，有人在倒塌的建築物殘骸旁生火取暖。（圖／路透）

▲土耳其災民在倒塌建物旁生火取暖。（圖／路透）

CBS報導，災區出現不合理的酷寒天氣，氣溫比正常值低了15°C。WHO地震反應事件負責人荷頓（Robert Holden）說，「我們有很多人倖存下來，如今都在戶外空間，處於逐漸惡化且可怕的條件裡」，水電燃料等基礎民生物資供應嚴重受阻，「我們面臨著次生災難的真正危險，可能對於比初次災難為數更多的人造成傷害。」

▲▼土耳其強震、敘利亞反政府武裝控制的伊德利布省（Idlib）薩爾馬達鎮（Sarmada）災情。（圖／路透）

▲敘利亞反抗軍控制地的伊德利布省（Idlib）受災嚴重。（圖／路透）

隨著國際援助湧入土耳其，第一批搜救隊及物資終於在9日進入敘利亞西北部的反抗軍把持區。敘利亞境內「巴卜─哈瓦過境點」（Bab al-Hawa Crossing）的官員證實此事，並形容這是一項拯救性命的進展。

敘利亞過去10年因為內戰飽受摧殘，已致20多萬人死亡，800萬人在國內流離失所，逾500萬人逃至國外成為難民，如今又遭逢世紀強震重創。「巴卜─哈瓦過境點」為聯合國安理會近10年前批准的人道援助過境點，是聯合國唯一可以繞過敘利亞政府軍控制區，直接接觸反抗軍把持區400萬居民的援助通道。

不過，救災行動受到道路損毀、燃料短缺、嚴冬天氣的阻撓，且黃金救援時間72小時已經過去，尋獲生還者的希望越來越渺茫。

ET快訊
土耳其賑災專戶「2天湧入8353萬元」　今起四大超商可捐款
起鬨沒搭過特斯拉！內科4男女開心上車　2分鐘後撞樹1人命危
史上最強！　美國隊經典賽30人名單公布
隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」　反擊文被揪1點疑說謊
中橫桶屍奇案！　兇手擁「肛門人格」判死
美光宣布停發獎金！　大砍高階主管薪資
失控瞬間曝！內湖特斯拉閃車「逆向撞斷樹」　副駕命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏官員：俄羅斯開始「烏東大進攻」　火砲不斷狂轟！試圖向西推進

台灣特搜獲國際肯定！照片登BBC社群封面　歐盟親訪：協調能力很強

土耳其、敘利亞恐爆「次生災難」　聯合國警告比地震更致命

3歲女童突消失　爸媽驚見她「私處流血爆哭」！遭2男叢林輪流性侵

南韓明起恢復對中國人發放短期簽證！　落地陽性率不到2%

土耳其媽地震時產下「奇蹟寶寶」才斷氣　千萬人爭領養！主播也+1

土耳其強震已2.1萬死　聯合國援助送進敘利亞反抗區

土耳其災區陷無政府狀態！　台灣中心執行長急返國求援

特斯拉才買1周方向盤脫落　車主竟靠網友號召獲賠1輛新車

美國防助理部長：確信2030年前中國不會犯台

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

吳慷仁不怕擾鄰「我家是獨棟」　曝「娶邵雨薇進度」：該來的都會來！　

烏官員：俄羅斯開始「烏東大進攻」　火砲不斷狂轟！試圖向西推進

台灣特搜獲國際肯定！照片登BBC社群封面　歐盟親訪：協調能力很強

土耳其、敘利亞恐爆「次生災難」　聯合國警告比地震更致命

3歲女童突消失　爸媽驚見她「私處流血爆哭」！遭2男叢林輪流性侵

南韓明起恢復對中國人發放短期簽證！　落地陽性率不到2%

土耳其媽地震時產下「奇蹟寶寶」才斷氣　千萬人爭領養！主播也+1

土耳其強震已2.1萬死　聯合國援助送進敘利亞反抗區

土耳其災區陷無政府狀態！　台灣中心執行長急返國求援

特斯拉才買1周方向盤脫落　車主竟靠網友號召獲賠1輛新車

美國防助理部長：確信2030年前中國不會犯台

法系超省稅金「斜背轎跑」準備登台了！採1.2升小渦輪　今年Q3見

C羅客場開外掛「狂進4球」　生涯聯賽進球數破500大關　

兒借廁所「坐壞馬桶」屁股濺血！屋主給2千紅包　爸怒：打發我？

2023台灣燈會攻略！「藝術入店」妝點40間以上風格店家　東區踩點必去

南警巡羅發現多次擦撞可疑車輛　一舉查獲安毒

烏官員：俄羅斯開始「烏東大進攻」　火砲不斷狂轟！試圖向西推進

土耳其賑災專戶「2天湧入8353萬元」！今起四大超商可捐款

快訊／費鴻泰反擊徐巧芯　「我28年來沒攻擊過黨內同志」

韓麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」淺粉色太夢幻！　像在喝草莓牛奶超過癮

「我生殖器蠻大的」男1天4次騷擾嫩妹店員　怒嗆：是不是沒被殺過

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

國際熱門新聞

印尼發生規模5.1地震！咖啡廳沒入海中4人亡

特斯拉方向盤脫落　車主靠網友換到1輛新車

義古城一夜20震　市長下令關閉學校

爸爸的最後擁抱　「肉身護兒」畫面曝光

土耳其災區陷無政府狀態　台執行長急返國求援

美國防助理部長：確信2030年前中國不會犯台

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

土耳其媽產下「奇蹟寶寶」才斷氣　千萬人想領養

孕媽「瓦礫堆中餵母乳」　母女熬56小時脫困

土耳其強震已2.1萬死　聯合國援助送進敘利亞反抗區

美通過決議案　譴責中國偵察氣球侵犯主權

企業財報有好有壞、美債殖利率上升　美股收低249點

土敘1.6萬死　搜救員「拿斷肢找家屬」認人

更多熱門

相關新聞

台灣特搜獲國際肯定　歐盟：協調能力很強

台灣特搜獲國際肯定　歐盟：協調能力很強

土耳其、敘利亞邊境大地震已造成超過2萬人死亡，全球逾70國伸出援手，台灣也在第一時間派出兩梯次搜救團隊共130人、5搜救犬前往土耳其，目前已協助找出多名生還者，各國也對台灣搜救隊給予肯定，除了BBC、CNN等外媒進行報導外，歐盟代表也親訪台灣隊基地表達高度肯定。

土耳其媽產下「奇蹟寶寶」才斷氣　千萬人想領養

土耳其媽產下「奇蹟寶寶」才斷氣　千萬人想領養

土耳其強震已2.1萬死　聯合國援助送進敘利亞反抗區

土耳其強震已2.1萬死　聯合國援助送進敘利亞反抗區

土敘邊境強震逾2萬死　尋獲生還者希望漸渺茫

土敘邊境強震逾2萬死　尋獲生還者希望漸渺茫

土敘1.6萬死　搜救員「拿斷肢找家屬」認人

土敘1.6萬死　搜救員「拿斷肢找家屬」認人

關鍵字：

土耳其強震次生災難聯合國

讀者迴響

熱門新聞

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

迪卡儂走下神壇？鄉民推「這款才是王道」

救援土耳其！搜救犬阿蘭累到打呼

台中行人遭失控轎車撞到昏迷搶救中　現場慘況曝

鮮肉偶像「二手市場擺攤」流浪近況曝！

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

怕擾鄰「全包」！郭台銘豪砸破十億買房

爆陳建州私邀加「暗黑群組」狂傳謎片

印尼發生規模5.1地震！咖啡廳沒入海中4人亡

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面