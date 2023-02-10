土耳其、敘利亞恐爆「次生災難」　聯合國警告比地震更致命

▲土耳其加濟安泰普（Gaziantep）災後現場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

土耳其世紀強震累計奪走逾2.1萬條人命，世界衛生組織（WHO）警告，土國及敘利亞的倖存者陷入可怕的生活條件之中，嚴寒氣候、水電及燃料供應匱乏，讓他們飽受「次生災難」（secondary disaster），也就是間接造成的災禍之威脅，而這可能比地震更為致命。

▲土耳其災民在倒塌建物旁生火取暖。（圖／路透）



CBS報導，災區出現不合理的酷寒天氣，氣溫比正常值低了15°C。WHO地震反應事件負責人荷頓（Robert Holden）說，「我們有很多人倖存下來，如今都在戶外空間，處於逐漸惡化且可怕的條件裡」，水電燃料等基礎民生物資供應嚴重受阻，「我們面臨著次生災難的真正危險，可能對於比初次災難為數更多的人造成傷害。」

▲敘利亞反抗軍控制地的伊德利布省（Idlib）受災嚴重。（圖／路透）



隨著國際援助湧入土耳其，第一批搜救隊及物資終於在9日進入敘利亞西北部的反抗軍把持區。敘利亞境內「巴卜─哈瓦過境點」（Bab al-Hawa Crossing）的官員證實此事，並形容這是一項拯救性命的進展。

敘利亞過去10年因為內戰飽受摧殘，已致20多萬人死亡，800萬人在國內流離失所，逾500萬人逃至國外成為難民，如今又遭逢世紀強震重創。「巴卜─哈瓦過境點」為聯合國安理會近10年前批准的人道援助過境點，是聯合國唯一可以繞過敘利亞政府軍控制區，直接接觸反抗軍把持區400萬居民的援助通道。

不過，救災行動受到道路損毀、燃料短缺、嚴冬天氣的阻撓，且黃金救援時間72小時已經過去，尋獲生還者的希望越來越渺茫。