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拚疫後觀光！國際郵輪防疫鬆綁　「出現症狀才快篩」

▲基隆港務分公司實際勘查過地中海郵輪榮耀號，為船隻掛靠基隆港做好萬全準備。（圖／基隆港務分公司提供）

▲郵輪防疫措施鬆綁，出現症況才需要快篩。（資料圖／基隆港務分公司提供）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心核定修正國際郵輪掛靠、母港操作指引修正，其中郵輪掛靠，以往旅客登船需有2天內快篩陰性結果，將放寬為有症況才需要快篩，可望提升國際郵輪來台意願，加速推動疫後觀光復甦。

航港局表示，指揮中心昨(3/3)日核定修正國際郵輪掛靠入境及母港作業操作兩指引，針對郵輪業者關切的掛靠入境旅客須提供2日內快篩陰性結果及母港自主防疫期間船員不可登輪作業之規定，皆已修正放寬；另就旅客自主防疫期間登輪須每2日快篩、確診者就醫車輛安排及旅客返國之檢疫等規範，也同步檢討調整。

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航港局進一步說明，郵輪母港指引部分，維持如旅客於自主防疫期間搭乘郵輪，登船時仍應有2日內快篩檢測陰性結果，但於船上自主防疫期間，原規定旅客須每2日快篩至自主防疫期滿，放寬為出現症狀時才進行快篩。

如航程中出現確診者，郵輪抵港時原須由業者安排防疫車輛，調整為搭乘一般車輛、旅客返台後原規定領用4劑家用快篩及須於入境當天或自主防疫第1天檢測部分，將配合指揮中心最新自主防疫措施辦理。

另原新登船船員於自主防疫期間不可登輪，且須於登輪當日進行快篩，放寬為登船前進行1次家用快篩，陰性者可登船工作，自主防疫期間由郵輪業者自行訂定篩檢頻率，或有症狀時再進行篩檢。

至郵輪掛靠指引部分，有關要求旅客入境前須提供2日內快篩陰性結果規定，放寬為旅客有症狀時，使用家用快篩試劑篩檢。

航港局表示，為利業者瞭解最新郵輪指引規範，已立即將指揮中心核定的操作指引函知郵輪相關業者，希望讓旅客入境通關作業更加順暢，提高國際郵輪來台靠泊意願，加速推動疫後觀光復甦。

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