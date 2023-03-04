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閩南語認證考試逾1.6萬人報名　最年長87歲、最年輕5歲都來了

▲▼今年首次閩南語認證考試共1.6萬人報名，圖為本次考試團報人數最多的屏東縣明正國中本土語言上課情形。（圖／教育部提供）

▲今年首次閩南語認證考試逾1.6萬人報名，圖為本次考試團報人數最多的屏東縣明正國中本土語言上課情形。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部「「112年閩南語語言能力認證考試」今（4日）起登場，今年依舊分成兩天在18個考區、57處試區學校舉行，今年考試總報名人數達到1萬6785人，其中年紀最大考生為87歲、最小5歲，還有來自日本、印尼、馬來西亞、越南等不同國家的考生前來共襄盛舉，團報人數最多的屏東縣明正國中，達到該校單一學年人數的1/3。

教育部自112年起擴大辦理閩南語語言能力認證考試，一年舉行2次，除每年固定在8月辦理外，並在今年3月加辦1場，且以A、B卷為主，今年第1次考試在今明（4、5日）舉行，今進行的是A卷考試，包含A1基礎級、A2初級，明（5日）則進行B卷測驗，包含B1中級、B2中高級。

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教育部表示，今年全國共有18個考區、57所試區學校協辦，第1次考試的總報名人數為1萬6785人（去年全年度總報名人數為1萬9487人），而今年其中報考B卷人數為9503人，占今年報名總數56.62％。

以職業別來看，教育部分析，仍以學生群族報名最多，今年有7057人報考，屬12歲以下考生達3882位，占學生族群比率為55％。另外，今年年紀最大考生為87歲，最小則為5歲，還有來自日本、印尼、馬來西亞、越南等不同國家的考生前來共襄盛舉。

▲▼今年首次閩南語認證考試共1.6萬人報名，圖為年紀最小考生林玥寧。（圖／教育部提供）

▲今年首次閩南語認證考試共1.6萬人報名，圖為年紀最小考生林玥寧。（圖／教育部提供）

教育部指出，今年團體報名情形，全國共有1147組、7823人參加，以屏東縣立明正國中159人最多。該校師生原先主要利用社團時間學習本土語言，依據「國家語言發展法」規定，自111學年度開始，中小學必修本土語言課程，校方即積極鼓勵師生參與，故全校報名人數從去年9人，增加到今年159人報考盛況，已達該校單一學年人數的1/3。

教育部表示，今年3月份考試成績，預定5月1日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單，考生若遲至5月5日仍未收到通知，請洽承辦單位台灣師範大學確認。如對成績有疑義時，也請於5月5日前，一律以郵寄方式申請複查。而達分級標準者，將在5月22日起主動寄發合格證書，考生若1周內尚未收到證書，請務必主動向台師大確認寄證情形。

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