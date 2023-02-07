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台南菜市場出絕招「千元鈔票」貼地上　超懂人性逼出近萬人：真聰明

▲▼台南新化果菜市場出絕招「千元鈔票」貼地上　超懂人性逼出近萬人：真聰明。（圖／翻攝路上觀察學院臉書社團）

▲台南新化果菜市場出絕招，把「千元鈔票」貼地上提醒：小心階梯。（圖／翻攝「路上觀察學院」臉書社團）

網搜小組／許力方

「小心階梯」警語要如何被路人清楚注意到呢？有民眾最近到台南新化果菜市場發現驚奇一幕，走著走著往腳下一看，竟然有4張藍色的「千元大鈔」掉在地上，仔細一看上面還附上四個大字，原來是要提醒用戶人「小心階梯」。照片一曝光隨即引發熱烈討論，上百人留言大讚「高招」、「引起注意的最佳方法！」

有民眾4日透過「路上觀察學院」臉書社團，曝光了現場，直呼「地板有鈔票可以撿」吸引超過6000人讚爆。只見照片中，他行經一處畫有黃網格的場所，但地板在銜接處有一小層階梯，負責單位為了提醒用戶人注意路面高低落差，避免摔倒，想出了一招妙招，大膽地在地上，以透明膠帶黏貼了4張千元鈔票的假鈔，並在上方寫下「小心階梯」4個大字警示。

▲▼台南新化果菜市場出絕招「千元鈔票」貼地上　超懂人性逼出近萬人：真聰明。（圖／翻攝路上觀察學院臉書社團）

照片一曝光隨即引發熱烈討論，網友留言紛紛大讚「很棒的提醒」、「比起字還更能引起注意」、「好方法」、「有才」、「真的好聰明」、「引起注意的最佳方法」、「這種方式可以學欸，好實用的感覺」、「好可愛的警告方式」，還有不少人笑稱「只有前才會看地上的概念」、「對於目幹症狀的人，用這種方式才懂中文。厲害」、「我覺得一定沒人看到階梯」、「哈哈哈強迫低頭」、「洞悉人性耶」、「真懂人性」。

其中也有網友認為，這個方法可能聰明反被聰明誤，「然後為了撿前被台階絆倒」、「這個階梯設計也是一絕」、「會不會…沒注意受傷的比有注意受傷的還少」、「我只看到錢，沒看到什麼階梯」、「結果只看到錢，沒看到小心階梯，然後跌倒了」、「既然他特別貼了，那就特別跌倒吧。」

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