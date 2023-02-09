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黑頭髮狂掉可能不是老　小心差別式掉髮！這種「禿」超難纏

▲洗頭髮 。（圖／達志／示意圖）

▲大量掉髮後出現邊界清楚的落髮區，要小心罹患「圓禿」。（圖／達志／示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名30多歲王姓女子從數月前開始出現嚴重掉髮，起先只是發現枕頭上落髮越來越多，最後甚至出現頭皮空洞，大面積露出頭皮，讓王小姐必需戴上假髮才敢出門，即使使用生髮水，也難見效果。王小姐前往皮膚科就診，被醫師診斷為「圓禿」，經正規醫療處置後，掉髮情況逐漸穩定，甚至慢慢長出新髮。

新竹台大分院皮膚部謝博丞醫師表示，圓禿就是俗稱的「鬼剃頭」，初期多以急性掉髮表現，嚴重時可看到一塊塊邊界清楚的圓形落髮區域，圓禿不僅只表現在頭皮，也可能為瀰漫性的落髮，例如眉毛、腋毛及其他體毛都可能受到影響。

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▲掉髮只黑不白？　小心「差別式掉髮」這種禿超難纏。（圖／新竹台大分院提供）

▲謝博丞醫師說明，受到圓禿影響的髮根會有變細的情形，如箭頭所示。（圖／台大醫院皮膚部林品馨醫師提供

部分圓禿病人表示，在大量脫髮前有重大情緒壓力，且以黑頭髮先脫落，留下白頭髮的情形，歷史故事中「伍子胥一夜白髮」可能就是圓禿發作症狀。

謝博丞醫師說，圓禿在任何年紀都可能出現，甚至常發生於較年輕族群，小朋友族群中也並不罕見，醫師需要協助圓禿與休止期落髮、雄性禿、女性型態落髮等落髮進行鑑別。

圓禿的治療方式有局部外用藥、頭皮類固醇注射、外用免疫治療、全身性類固醇、到口服小分子藥物等。醫師會根據圓禿範圍、年紀及意願評估最適合的治療方式。

▲掉髮只黑不白？　小心「差別式掉髮」這種禿超難纏。（圖／新竹台大分院提供）

▲「圓禿」不分年齡，除了可能出現黑髮先掉後長外，還容易症狀反覆，非常難纏。（圖／台大醫院提供）

某些病人也會出現圓禿反覆發作，雖患處落髮慢慢長回，卻是先長白髮，後長黑髮，對於這類治療反應不好的病人，假髮仍是協助病人建立信心的重要輔助工具。

謝博丞醫師提醒，目前醫學研究發現，圓禿病症主因為自體免疫攻擊毛囊，病人還會合併其他皮膚、免疫疾病，如白斑、甲狀腺疾病、乾癬、異位性皮膚炎等情形，民眾若有發現異常落髮情形，建議應及早就醫、及早治療，避免併發其他病症。

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