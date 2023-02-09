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社會 社會焦點 保障人權

隋棠看過來！男長期被樓下抱怨吵「嗆1句話」吃官司　下場曝光

▲▼ 。（圖／翻攝隋棠粉專）

▲隋棠與樓下住戶為噪音問題發生爭執成為熱門話題。（圖／翻攝隋棠粉專）

記者劉昌松／台北報導

藝人隋棠與鄰居為了噪音問題連日成為新聞焦點，台北市劉姓男子也因為不斷被樓下楊姓鄰居抱怨腳步聲很吵，但劉男認為鄰居所說的位置是他根本沒使用的主臥室，還是找了結構技師準備解決問題，沒想到楊男仍持續找保全敲門按鈴，劉男氣到嗆聲「接下來換我每天找你麻煩」，楊男提告恐嚇罪，台北地檢署9日將劉處分不起訴。

劉姓男子住在台北市文山區的社區大樓，樓下楊姓鄰居時常抱怨劉男走路的腳步聲、洗衣機聲音、重物摔落地板等噪音，打擾安寧，但楊男主要抱怨的噪音源，是在劉男根本沒有在用的主臥室，且楊上門的時候，劉男不是正在顧小孩，就是在忙別的事情，自認根本不會產生那些聲音。

但因楊男不斷投訴，劉男找來社區主委和結構技師勘察了一下自家結構，想找出到底哪裡出了問題，沒想到結構技師還沒開始，2022年9月間，楊男又帶著保全上樓敲門，正在洗澡的劉男氣急敗壞只穿著內褲開門，要楊男乾脆去報警。

結果警察真的來到社區大廳，劉男得知後下樓說明情況，說到激動處，對著楊男放話「接下來換我每天找你麻煩」，楊男馬上控告劉男涉嫌妨害自由恐嚇罪，但檢察官調查後認為，劉男是因長期與鄰居發生溝通問題，當下情緒性的發言，並非真的要對楊男不利，因此處分不起訴。

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