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營養午餐變黯然銷魂飯？網友不領情　陳怡珍呼籲教育局多加用心

▲台南市議員陳怡珍9日在議會質詢中表示，台南市營養午餐品質問題，請教育局多加用心。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳怡珍在議會質詢中表示，台南市營養午餐品質問題，請教育局多加用心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍9日在議會質詢中表示，日前市府舉辦第4屆午餐改造大賽，要求各校參賽者在35元的食材成本下，設計1份有主食、三菜一湯的菜單，並在限制時間內完成料理，最後由永康國小團隊奪下金牌，市長黃偉哲在臉書貼文盛讚「營養午餐也能改造成黯然銷魂飯！」，但網友不領情。

陳怡珍指出，黃偉哲市長的PO文，網友卻不領情，貼文底下的留言一面倒表示「學校真正的營養午餐最好是長這樣」、「平常又不可能是這樣吃」、「請市長去學校突襲看看實際的營養午餐吧！」、「市長是不是真的活在象牙塔裡頭？」，顯示比賽的成果與學校平常的營養午餐內容有相當大落差。

陳怡珍強調，雖然比賽作品有經過精心擺盤，呈現較好的視覺效果，更加精緻化，但自己周遭真的有因為營養午餐不合胃口，在校不願意吃午餐、連便當盒都不帶去的學童案例。陳怡珍呼籲，希望台南市的孩子們都能在學校吃到美味可口又富含在地食材的營養午餐，對於經費是否太少也要斟酌，畢竟吃進去的食物對成長中的學童來說非常重要，且台南市營養午餐中，在地食材的比例僅佔整體約百分之20，實在需要再加強，陳怡珍期待教育局多加用心。

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