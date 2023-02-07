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好市多推新款神器！他曬海量「蚊屍照」驚嘆：效果好到嚇死人

▲好市多開賣一款補蚊神器。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多開賣一款補蚊神器。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

除了蟑螂之外，蚊子可以算是世界上第二惱人的生物，每當家裡有蚊子卻怎麼也打時，相信許多人都會相當崩潰。對此，美式賣場好市多（Costco）近日就推出一款可以模仿人體體溫吸引蚊子的「捕蚊神器」，吸引不少網友關注，甚至有網友實測後曬出海量蚊屍照，直呼「效果好到嚇死人」。

好市多近日開賣一款「SAMPO 聲寶吸入式UV補蚊燈」，根據商品資訊，這款補蚊燈有UV-LED波長365MM誘蚊光，還有防蚊逃脫裝置及智慧斷電保護等功能，一組2入價格1749元。臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團管理員也補充，該捕蚊燈可以360度捕蚊，還可以模仿人體體溫吸引蚊子，「抓到後就讓蚊子無法逃脫，可直接用type-c充電。」

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貼文一出，馬上引發許多網友討論，其中有已經購買該款捕蚊燈的會員也分享實際使用的照片，並建議「1.要把捕蚊燈放在70-100cm的高度（蚊子習慣的飛行高度）。2.盡量保持環境昏暗。3.最有效也最重要的，蚊子是受人體體溫跟氣味吸引，所以可用汗水沾濕不要的布，放在捕蚊燈裡，效果好到嚇死人。」

▲好市多開賣一款補蚊神器。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友分享實測後的「戰利品」。

其他網友則紛紛留言，「不錯啊，可以買來試試，反正沒效果還能拿去退」、「這超好抓，非業配，聲寶的燈波長很吸引飛蟲，但是使用方式要正確，要離地100cm加放誘餌，一周內看不到飛蟲，半夜關燈抓蟲率很高，太亮會被干擾」、「今天購入，效果不錯」、「真的有用嗎？有點心動」、「我有買，好用」。

不過，也有人認為「之前就有類似的了，還是電蚊香最好用」、「無燈光無風影響才有效，想要邊睡覺邊開基本上就是跟去夜店沒兩樣，整個房間都是紫燈亮到無法入睡」、「也沒很好用，還是電蚊拍有小夜燈的比較好用」、「這種都只有在沒人的環境，才有可能抓到蚊子，旁邊有活人在的情況下蚊子是不會去送死的」。

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