「毛茸茸小可愛」變緝毒利器　「環境複雜」區域比緝毒犬更合適

記者魏有德／綜合報導

重慶市合川區公安局刑警支隊警犬大隊近日宣布，成功培訓出大陸第一批緝毒松鼠，共有6隻。這批「毛茸茸小可愛」的品種為魔王松鼠，嗅覺較一般品種更為敏銳，可以快速識別不同種類的毒品目標，同時，由於松鼠的體型較小，比緝毒犬還適合搜索環境更為複雜的物流倉庫、快遞站等區域，或是高處搜毒。

▲重慶公安局成功訓練出緝毒松鼠。（圖／翻攝上游新聞，下同）

《中國青年報》報導，培育緝毒松鼠是國家重點研發計劃課題《新型緝毒動物培育及訓練方法與配套設備的研發》的子課題《緝毒鼠的培育及其配套裝備的研發與應用》，目前已經結題。選取的松鼠品種為魔王松鼠，首批培訓出6隻緝毒松鼠，已通過相關科研機構認證。

警犬大隊訓導員尹勁表示，該大隊自主研發的技術，「搜爆犬自主學習訓練系統」可以被應用於各種動物的訓練當中，應用在囓齒類動物的搜毒訓練後，取得非常好的效果，「經過訓練，松鼠會在找到毒品後，使用抓撓的方式告訴訓導員該處可能存在毒品。」

對於使用松鼠來做緝毒工作，大陸部分網友也覺得很新鮮，紛紛在網路上留言回應稱，「工資用堅果結算嗎？」；「小松鼠也找到工作了」；「如果搜到堅果怎麼辦？」；「鼠鼠隊立大功」。