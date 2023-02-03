高雄3條通女匪內衣藏毒被逮　警宣讀權利...她嫌慢：唸快一點

▲身背3條通緝的洪女在停車場被警方查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名洪姓女子（39歲）因涉及毒品、詐欺等案，遭3個地檢署通緝在案，1日中午12時被鼓山警分局員警查獲逮捕，警方在她身上搜出多包不明白色粉末，其中1包竟夾藏在內衣裡，員警在派出所對她宣讀相關權利時，她還嫌警員唸太慢，催促「快一點！」，讓員警又好氣又好笑。警方在詢問後，依毒品危害防制條例，及毒品、詐欺通緝等罪，移請臺灣高雄地檢署、橋頭、臺南地檢署等偵辦。

鼓山分局鼓山派出所警員張博舜、黃俊瑋、許家維1日中午12時許在前金區中正四路一帶，發現洪女獨自步行出現在一處停車場，員警趨前表明身分進行盤查，確認就是去年11、12月間分別遭臺南、橋頭及高雄地檢署發佈毒品（2案）、詐欺（1案）的通緝犯。

▲身背3條通緝的洪女被警方帶回偵訊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

洪女坦言知道遭通緝，還抱怨警方在這個時間點前來逮捕，害她沒辦法好好應付官司問題。

員警隨後在洪女隨身手提包內起獲三級毒品愷他命3包，帶返所後請女警對其搜身，在洪女穿著的內衣裡搜出二級毒品安非他命1包，口袋搜出的白色粉末則為安眠藥。

員警宣讀權利時，洪女還老練的催促員警「唸快一點、要送快送！」，一副老江湖的模樣，警方在訊後依法送辦並解送歸案。