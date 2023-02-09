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敘利亞難民為躲內戰　「舉家遷移」卻遇強震！一夜失去25親人

記者王佩翊／編譯

土耳其南部與敘利亞接壤省分6日遭到規模7.8的強震襲擊，使得兩國累計超過1.5萬人喪生，而接連不斷的餘震更加深了救援難度。一名敘利亞難民與他的家人為了躲避內戰，在11年前逃到薩拉奇（Saraqib），然而這場地震卻帶走他25名家人的性命。他前往停屍間認屍時，更悲痛地緊緊抱著死去的孫子，不能自已。

根據《天空新聞》報導，伊德里斯（Amhad Idris）是一名流離失所的敘利亞難民，他與家人為了逃離戰爭，2012年離開祖國，搬到薩拉奇（Saraqib）尋求庇護，然而薩拉奇卻在2020年重新被敘利亞奪回。令人悲痛的是，伊德里斯的25名親人不幸地在此次地震中罹難。

▲▼「敘利亞民防組織「白頭盔」（White Helmets）搜救受困災民。（圖／路透社）

▲▼敘利亞遭強震侵襲，當地民防組織「白頭盔」（White Helmets）搜救受困災民。（圖／路透社）

▲▼「敘利亞民防組織「白頭盔」（White Helmets）搜救受困災民。（圖／路透社）

伊德里斯的女兒、孫子以及女兒婆家的親人等共25人，已確定喪生。他8日親自前往臨時停屍間認屍，只見他呆坐在被毛毯包裹著的家人遺體旁，緊緊抱著罹難孫子並說道，「我好心痛。」場面令人鼻酸。

伊德里斯難過道，「我們是為了躲避戰爭才來到這裡，看看我們所遭遇的不公。我們只是為了給孩子一個安全的庇護所，然而如今厄運卻又再度找上我們。我從來沒想過會發生這種事。」

根據最新統計，此次地震已造成土耳其1萬2391人死亡、敘利亞2992人死亡，兩國合計共1萬5383人喪命。

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