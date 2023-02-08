主持議程被要求請假靜待司法調查　邱莉莉：做好議長角色

記者林悅／台南報導

台南市議會8日舉行臨時會開議，不滿議長邱莉莉涉賄仍主持大會，藍綠議員口角並爆推擠衝突，議長邱莉莉指出，她尊重議員本身的政治想法，但議事廳是攸關於台南市民及市府法案的推動，她會做好議長角色，對全體市民負責。

▲台南市議長邱莉莉指出，她尊重議員本身的政治想法，但議事廳是攸關於台南市民及市府法案的推動，她會做好議長角色，對全體市民負責。（圖／記者林悅翻攝，下同）

議長邱莉莉說，她只是一個會議的主席，希望讓每一位議員的問政都能夠中立，她尊重每1位議員的意見，但司法的事，基於偵查不公開，所以司法在議事廳裡面不適合來討論，她覺得非常的不妥，司法調查中的事件，有人拿到議事廳來了，以媒體報導亦是外面誤傳的事來做一個攻擊，她認為是不太恰當，希望議員先進，大家能夠在議事廳裡面就是討論關於市民的福祉，市政府推的事，不要做無謂的人身攻擊跟司法的議程，希望大家能夠自律。

議長邱莉莉指出，針對停權的事，她認為我們是尊重司法，她目前還在偵查階段，民進黨黨中央是比較高道德標準來處理，否則照理來講，依照黨章的規範，她目前尚未到停權的這個階段，但是她也接受，她身為議長必須要對全體市民、台南市政府的預算、推動法案的監督、預算的審查來負責，她現在還是議長身分，這個台南市議長的角色她會扮演好。

台南市長黃偉哲則表示，這是第4屆第1次會議，第1次臨時會，議員們都很關心市政，那市府基於議會自主的原則，那所以在議會上發生的事，市府都尊重，那只要沒有違法都尊重，從結果來看，目前為止都還好，議程都有在進行。