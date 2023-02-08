身障婦丟錢包好無助　路人+員警資助3500...警跪地擁抱令人動容

記者陳以昇／新北報導

桃園一名身障婦人日前搭車到新莊區辦事，忙完後坐著電動代步車到捷運先嗇宮站準備進站，竟發現身上錢包不見了，在閘門口不知所錯，路過民眾發現了解後，向轄區警方報案請求協助，離開前還拿了3000元要員警轉交，員警也多拿出500元給她搭計程車回家，婦人感動地哭著擁抱員警，整個過程被拍下貼到臉書「很感人的一幕」。

▲身障婦感動擁抱三重員警，被民眾拍下貼到臉書社團 。（圖／翻攝自臉書「我是三重人241」，下同）

警方表示，3日晚間9時許，三重警方獲報，指稱先嗇宮捷運站，有名身障婦人需要協助；員警到場後，一名熱心民眾主動解說30多歲朱姓婦人的狀況，之後拿出3000元要員警轉交給婦人，隨即離開。

經員警了解後得知，婦人下午搭車從桃園住家獨自到新北市新莊區辦事，忙完後坐著電動代步車要搭捷運，沒想到，在準備刷卡進入閘門時，發現身上的錢包不見了，她在現場遍尋不著，無助地在現場不知所措，幸好有熱心民眾主動上前詢問狀況並幫報警求助。

員警除了將熱心民眾贊助的3000元拿給朱婦，擔心搭計程車回桃園車資不夠，多拿了500元交給她，朱婦感動地含淚對員警說「手可以借我一下嗎？」，隨即拉著員警的手，並給他一個擁抱，整個過程被拍下貼到臉書社團「很感人的一幕」。