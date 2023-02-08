巷道成私有地！民宅外牆被貼「私有財產」　里長協調變「事主」

記者唐詠絮／彰化報導

員林市中正里長因里民房屋外牆被巷道土地持有人貼上「私有財產」，與該地主協調時，爆發肢體衝突，被指「里長打人」．里長說，是地主先持斧頭及鐵條、他才拿畚斗自衛，地主妻在推擠時倒地，因一條巷道成為演變成「公親變事主」讓鄰居看得是相當的無奈，而社頭鄉也有相同前例發生。

▲彰化員林市內巷道成私有土地。（圖／記者唐詠絮攝）

陳進發表示，員林市育英路37巷，是既成巷道，雖然面寬不到3米，是附近居民50多年出入的主要道路，2019年間，該巷道T字路口約有36坪土地，被承購成私有土地，並蓋起了鐵皮圍籬，有長達2年期間居民無法出入，經過里民不斷的向公所陳情，公所於2021年12月鐵腕拆除。

▲員林市內巷道成私有土地，地主架圍籬封路。（圖／民眾提供）

過年前緊鄰巷道周邊住戶的外牆，被地主張貼上一張張白紙黑字寫上「私有財產」，陳進發說，日前接到里民陳情後，前往塗洗，進一步去跟地主協調，卻演變成「里長打人」，影片還被po上臉書員林人大小事。

▲員林市公所強制拆除巷道鐵皮圍籬。（圖／民眾提供）

陳進發與鄰長今天提出影片澄清，對發生此事更是倍感無奈，陳進發說當時下雨，他手拿雨傘前往地主家，看地主先拿出斧頭，他連忙放掉雨傘，隨手拿起一旁的畚斗敲鐵門自衛，接著地主又拿出鐵條，他只能一手拉著鐵條，與地主衝出屋外，此時地主妻子卻在推擠中站不穩跌倒。

▲員林市巷道成私有土地。（圖／記者唐詠絮攝）

地主妻子倒地後因腦震盪前往醫院就診，今天也去掛急診，她今天接受電訪說，案子已進入司法程序不願多談。

既有巷道被買賣的事件層出不窮，2018年間也有一名蕭姓地主在社頭鄉員集路2段某巷道，堆置8堆磚頭及一間貨櫃屋，主張4米巷道30坪土地所有權是他的，並用紅漆噴地板寫上「私人土地」以宣示主權，警方深怕民眾有個閃失發生危險，連夜圍起封鎖線並架起警示燈，當年在地方鬧得沸沸揚揚，就連附近的店家也三緘其口。

▲社頭鄉地主搬磚塊擋道。（資料圖／記者唐詠絮攝）

類似相同事件，彰化1名謝姓地主，將自家透天厝社區前申請成私設道路，造成巷道剩不到1米路出入，有人因此受傷。去年7月彰化地院審理認為，該巷道已供居民通行33年，謝男擋路已造成公眾出入危險犯行，一審被依公眾往來安全罪，判處拘役20天，緩刑2年。