貨款進私人帳戶避稅「行之有年」　大洋橋果董座涉逃稅3593萬

▲大洋僑果董事長陳清福涉嫌逃漏營業稅遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

水果大王陳查某創立的大洋橋果集團第三代，日前檢舉現任董事長陳清福、陳月鳳等老臣，涉嫌私吞賣水果款項10多億元，檢調清查後發現，原來這是大洋橋果行之有年的避稅陋習，由老臣提供私人帳戶接收貨款，資金全由公司統一調度，總計2014年到2019年間，大洋橋果逃漏稅捐超過3595萬元，台北地檢署8日依違反《稅捐稽徵法》等罪起訴陳清福等7人。

陳查某是最早把香蕉外銷日本的商人，曾為台灣五大富豪之一，他和第二代先後建立起了大洋橋果集團，接棒的長子穎川建忠(陳建忠)在失智前，陸續把事業交給陳清福，以及陳月鳳、陳榮祥、陳玲玲3姊弟。其中陳清福除了是大洋橋果董事長，也是味王公司董事長。陳月鳳則是集團下的全青公司及萬果公司負責人。其他遭起訴的還有財務主管林德盛，財會人員陳素蘭、陳慧玲。

▲大洋僑果老臣陳月鳳身兼集團財務以及全青公司、萬果公司負責人。（圖／記者劉昌松攝）

檢調原先接獲檢舉，陳清福等老臣與公司財務員工，涉嫌以不開立、收取發票等憑證的青果交易陋習，要求盤商將部分貨款直接或間接匯陳清福、董事陳榮祥及監察人陳玲玲的銀行帳戶，或由員工收取現金、票據後，直接存進指定帳戶予以侵占。

但專案小組進一步調查發現，這些帳戶都是統一由公司保管調度使用，並未留入私人口袋，個人要提領帳戶資金還需上簽呈報，因此認為侵占罪嫌不足，處分不起訴，不過大洋橋果透過這些短報的收入，自2014年至2019年間，共逃漏營業稅2390萬多元、未分配盈餘稅捐1203萬多元，涉嫌違反《稅捐稽徵法》、《商業會計法》等罪，大洋橋果目前已與國稅局協商補稅事宜。