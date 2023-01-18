台中金錢豹多家酒店慘了！勾酒商逃稅19億　2大咖收押蹲牢過年

▲▼酒商勾串酒店業者7年來逃漏19億多，2人收押、10人交保，交保金最高2百萬元。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署獲報國泰洋酒負責人劉姓男子和金錢豹旗下酒店張姓業者勾串涉嫌逃漏稅，7年來高達19億元，劉、張2人羈押獲准，其他相關各商號負責人、會計及業務等被告10人，分別具保2萬元至200萬元不等候傳。

檢方為加強打擊地下金融及徹查逃漏稅捐經濟案件，出動10多名檢察官組成專案小組，指揮調查局、保四總隊、台中彰化憲兵隊和台中警方逾百人，密集發動2波偵查，查獲中部大型酒商業者國泰洋酒公司，與金錢豹等酒店業者共同涉嫌逃漏稅捐。

國泰洋酒公司劉姓董事長及金悅富、麗都酒店業者張姓負責人，2人分別在2023年1月21日、16日，經檢察官訊後，認為涉嫌違反商業會計法第71條及稅捐稽徵法第41條等罪嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，有羈押之必要，向台中地方法院聲請羈押獲准。

檢方在今年1月11日搜索國泰洋酒、及金悅富理容KTV、麗都理容KTV、金麗都、儷晶皇宮理容KTV、儷晶養生會館計19個處所，並帶回各商號負責人、會計及業務等19人釐清案情，發現酒商業者在2016年間，以設立虛設商號之非法方式，使得酒店業者隱匿營業額高達19億多元，依此方式共同逃漏稅捐。

至於其他相關各商號負責人、會計及業務等被告10人，則分別諭知具保2 萬元至200 萬元不等候傳。