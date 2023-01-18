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台中極樂酒店集體逃稅19億！海派也入列　金錢豹旗下2名董A被聲押

▲▼酒商勾串酒店逃漏稅第二波，金錢豹2業者被聲請羈押。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲▼酒商勾串酒店逃漏稅第二波，金錢豹2業者被聲請羈押。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署獲報國泰洋酒負責人劉姓男子和台中市多家酒店共同涉嫌逃漏稅，7年來高達19億元，日前動員上百名檢警調憲發動兩波大規模搜索，第一波劉、張姓酒店業者羈押獲准後，第二波又有金錢豹張姓、連姓負責人遭檢方聲請羈押，其他包括海派等各商號負責人、會計及業務等被告14 人，分別諭知具保2萬元至200萬元不等候傳，目前兩波搜索，有2人收押、2人聲押、24人交保。

▲▼酒商勾串酒店逃漏稅第二波，金錢豹2業者被聲請羈押。（圖／記者白珈陽攝，下同）

檢方發現酒商業者在2016年間，以設立虛設商號之非法方式，使得酒店業者隱匿營業額高達19億多元，因此發動兩波搜索。

▲▼酒商勾串酒店逃漏稅第二波，金錢豹2業者被聲請羈押。（圖／記者白珈陽攝，下同）

第一波國泰洋酒公司劉姓董事長及金悅富、麗都酒店業者張姓負責人，2人分別在2023年1月12日、16日，經檢察官訊後，認為涉嫌違反商業會計法第71條及稅捐稽徵法第41條等罪嫌重大，向台中地方法院聲請羈押獲准，其他金麗都、儷晶皇宮理容KTV、儷晶養生會館等負責人、會計及業務等10人，分別諭知具保2 萬元至200 萬元不等候傳。

檢方根據第一波所搜索查扣的帳冊等事證，循線又查得金錢豹酒店、海派酒店、金麗都酒店等8家酒店業者，依循前開方式隱匿高額營收，搜索14個處所，帶回各商號負責人、會計及業務等21人釐清案情。

經檢察官訊後，金錢豹連姓業者、張姓業者涉嫌違反商業會計法第71條、稅捐稽徵法第41條等罪嫌重大，今日向台中地方法院聲請羈押，其他相關負責人、會計及業務等被告14人，分別諭知具保2萬元至200萬元不等候傳。

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