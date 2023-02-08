避免被他國超越　蔣萬安：提高教育經費「推動高齡校舍改建」

記者楊惠琪／台北報導

繼前天出席台北市國高中校長會議後，台北市長蔣萬安今（8日）再出席台北市公私立國小校長會議，宣示北市府對教育政策的重視，他在會中致詞指出，台灣應把握在工程、科技領域的人才優勢，並持續從國民教育紮根，培養更多國際人才，才不會被其他國家迎頭趕上。

▲台北市長蔣萬安（前排右一）出席北市國小校長會議。（圖／記者楊惠琪攝）

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蔣萬安指出，日前與立陶宛首都維爾紐斯市市長希馬修斯見面，發現立陶宛這個全國兩百多萬人口的國家，卻是歐盟第一的金融科技強國，培養人才便是主要關鍵，提醒我們要趕快加把勁，未來將透過逐年提高北市教育經費、推動高齡校舍改建，全面提升軟硬體教學環境，提供更多元、跨領域、國際化的課程，而校長就是培育人才最重要的推手。

蔣萬安強調，自己一直以來非常關心教育，未來除了提供更好的教學環境、確保師資權益外，也希望幫助更多學生可以及早挖掘學習興趣與熱忱，為持續與校園溝通、交換意見，朝逐年增加教育經費方向規劃，尤其是特教預算比例，他也呼籲校長，多關心校內弱勢的孩子，此外，也會朝降低師生比，提供更精緻多元的課程，並隨時關注國際趨勢，規劃多元領域課程，藉此提升城市與國家競爭力。

蔣萬安上任後，今首次與全市157所公私立國小校長面對面溝通，此次會議以「向世界學習，開創教育新格局」為主軸，議程包括教育政策溝通、學校實務議題探討及分享回饋等。