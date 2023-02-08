離奇！花蓮女失聯3天尋獲　遭「撞毀機車壓住」斷氣多時

▲花蓮老婦失蹤3天，發現時遭機車壓斷氣多時身亡。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者柯政誟、王兆麟、劉人豪／花蓮報導

花蓮縣名一名獨居的77歲婦人，本月5日騎車外出取水，沒想到突然失去聯繫，外地親屬多次打電話未通，急忙趕回老家報案，昨(7日))當地民眾發現有輛機車及婦人倒在路旁草叢，警方到場處理，發現是失蹤的林女，林女被車輛側身壓住斷氣多時身亡。警方初步調查排除遭其他外力因素撞擊，正釐清事發原因。

▲花蓮老婦5日騎車外出騎車外出取水後失蹤。（圖／記者柯政誟翻攝）

花蓮玉里警分局春日派出所指出，2月6日晚間23時許受理林女親屬報案，表示從2月5日起多次聯繫林女手機未有回應，於是從外地返家前來報案；警方受理後立即展開緊急協尋，經調閱相關路口監視器，得知林女5日早上8時50分許行經花193線98.5公里。

▲該輛機車車頭毀損，且側身壓在林女身上。（圖／記者柯政誟翻攝）

警方展開地毯式搜尋，但一直至深夜4時許皆無見到林女的身影，直到7日早上10時許，民眾在193縣道98.7公里處發現一輛機車及老人倒臥於路旁貨櫃附近草叢裡，經通知員警趕往現場處理，才發現是林女，該輛機車車頭毀損，且側身壓在林女身上，本案目前經偵查隊現場採證初步排除遭其他外力因素撞擊，警方將全力協助家屬釐清相關案情，全案依規定報請花蓮地方檢察署相驗。