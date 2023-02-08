全台首創！清大推「X-Class」衝堂選課　學生同一時間可修兩門課

記者許敏溶／台北報導

隨著越來越多學生修讀雙專長、雙主修等課程，因為時間衝堂而無法修課狀況層出不窮，清華大學創全台之先，從本學期起啟動「X-Class衝堂選課」，只要校內其中一門課提供完善的非同步線上教學，學生即可不受時空限制，同時段可修習兩門課程，且每位學生可修習「X-Class」堂數不受限制，取決於老師是否開放學生選修。

▲清大首創推出「X-Class」衝堂選課，學生在同一時間可修兩門課。（圖／記者許敏溶攝）

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「X-Class」構想由清大核工所碩一學生陳聿邦提出，陳聿邦說，之前就讀原科院學士班大三時，在本系選修課與輔系必修課中，因為衝堂得擇一先修，另一堂得留到大四，「當時十分苦惱」，後來聽到老師分享美國加州理工學院允許同時段可修兩門課，進一步搜尋發現，美國柏克萊加州大學、哈佛大學、普林斯頓大學都有類似衝堂選課機制，於是和學生議會好友王致凱等人討論，與教務處共同提案。

清大校務會議在去年底通過「同一時段可修習兩門課」提案，並從本月開始新學期試辦，清大教務長巫勇賢今（8日）說，上述提案命名為「X-Class衝堂選課」，學生只要在選課系統看到「X-Class」標記，代表這堂課授課老師能提供非同步的線上教學，允許學生衝堂選課。

▲清大教務長巫勇賢說明全台首創「X-Class」衝堂選課，學生同一時間可修兩門課。（圖／記者許敏溶攝）

巫勇賢進一步說明，因為新學期才開始試辦，目前「X-Class」僅有6到7門課，未來將會鼓勵更多老師參與，目前不限學生選修「X-Class」的課堂數，取決於老師願意開放多少名額，學生也不用一定要現場上課，但評分辦法和實體課程一樣，也要完成老師規定相關考試與報告，就可取得學分。

清大校長高為元指出，「X-Class」對未來人才培育是很關鍵，這推翻課堂上單一考試的模式，給每個老師、學生與社會一個想像空間，「X」是一個未知函數，也是跨的意思，含意很多，對學習有一個更多元想像。

▲清大校長高為元表示，「X-Class」對未來人才培育是很關鍵。（圖／記者許敏溶攝）

巫勇賢表示，經過疫情之後，很多老師都熟悉數位課程，若老師有數位課程，就可設定為「X-Class」，故全校課程，包含學士班，碩博士班，都可以設定為「X-Class」課程，學生也可以單獨選擇「X-Class」，不一定衝堂才可選擇，選擇後上課時間也不一定要出現在課堂上。

而為了鼓勵學生跨領域多元學習，清大在去年底也通過「微學分課程實施辦法」，巫勇賢說明，以往每門課都是2到3學分，「微學分」指的是小於1學分課程，例如2小時的0.1學分、8小時的0.5學生課程，像是擔任志工、實習參訪、工作坊、數位課程等，都可納入微學分課程，讓學分採計更具彈性，另包括磨課師（MOOCs）等數位課程也會納入微學分採計。