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清大校長相隔44年後在台過年　高為元笑說：得準備數十個紅包

▲▼清大校長高為元相隔44年後在台過年，笑說要準備數十個紅包。（圖／清大提供）

▲清大校長高為元相隔44年後在台過年，笑說得準備數十個紅包。（圖／清大提供）

記者許敏溶／台北報導

去年5月才走馬上任的清華大學校長高為元，小學四年級時舉家移民美國，今年農曆新年，是高為元相隔44年後，在台灣歡度農曆新年，高為元說，小時候過年，家人就是包餃子圍爐，接著等待發紅包，再去放鞭炮，很期待今年的過年，日前已先到台北市東門市場採買，高為元笑說，因為有12位的阿姨與舅舅，還有很多姪子與姪女，自己至少要準備數十個紅包來發，也算是補償過去幾十年來沒發紅包。

現年54歲的高為元，父親是駐外人員，小學曾就讀北市東門國小，小四時舉家搬遷到美國，直到去年5月才返台，正式接任清大校長，而在剛過完的耶誕節，他曾邀請家族的親友一起烤肉，今年的農曆新年，則是高為元相隔超過40年，首次在台灣度過農曆新年。

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▲▼清大校長高為元相隔44年後在台過年，笑說要準備數十個紅包。（圖／清大提供）

▲高為元相隔44年後在台過年。（圖／清大提供）

高為元回憶說，對於農曆新年有著美好的回憶，因為小時候住在眷村，住的房子走路時地板還會嘎嘎作響，在冬天時特別冷，加上爺爺奶奶是北方人，過年時都吃餃子，做菜時廚房充滿熱騰騰的水蒸氣，吃完年夜飯就出去放鞭炮，等待領紅包；小時候大年初二都會陪媽媽「回娘家」，沈浸在台灣傳統的過年習俗，並享受炒年糕、炒米粉等美食。

高為元說，後來搬到美國，印象中，在美國過農曆新年，頂多是過年那個周末，和家人或好友一起吃吃飯而已，沒有放鞭炮或慶祝活動，所以很期待這次在台灣過農曆新年；過年前，還去了南門市場走了一圈，發現市場變化很大，和兒時差異很大，相信等到趕年貨時，人一定更多熱鬧

過年難免要發紅包，但已經四十多年沒發紅包的高為元，還不清楚應該用電子支付方式或紅包，或者要發實體的紙幣，後來了解目前台灣人仍習慣給實體紙幣，高為元還相當有環保意識，頻頻詢問紅包袋是否要回收，以免紅包袋成為垃圾。

高為元說，因為有12位的阿姨與舅舅，還有很多姪子與姪女，會補給一些紅包姪子姪女，自己至少要準備數十個紅包來發，也算是補償過去幾十年來沒發紅包的遺憾。

▲▼清大校長高為元相隔44年後在台過年，笑說要準備數十個紅包。（圖／清大提供）

▲清大校長高為元相隔44年後在台過年，笑說得準備數十個紅包。（圖／清大提供）

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