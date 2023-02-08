為何連任議員後又喊選立委？　徐巧芯曝原因：願承受落跑批評

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯爭取連任，拿下北市第三選區（松山、信義區）最高票，共2萬7205票，但當選之後卻宣布要挑戰2024立委，拋出世代交替議題，引發討論。對於落跑批評，徐巧芯說，她覺得這是合理的，願意概括承受，並透露選擇以議員身分參選，是因國民黨跟民進黨的不同。

徐巧芯在《震傳媒》表示，民進黨的議員想要選立委，很多不競選連任，但那是因為民進黨是由派系主導，他們背後都有人支持，但她沒有，競選以來，包括募款都一個人，而前總統馬英九是不沾鍋，他不會去管她，是一視同仁，也就因為國民黨沒有派系，比較散狀，如果不是在一個議員位子上，會是在什麼都沒有的狀態之下，這樣挑戰根本沒辦法，連機會都沒有。

徐巧芯也提到，國民黨沒像民進黨這麼多支援去分配，比如說有人要選立委，就讓別人選議員，而自己選立委失利，馬上也可以被安配到其他位置。

徐巧芯強調，有人批評她說落跑，她都願意概括承受，她也覺得批評是合理的，但她的選擇是為了要能夠贏。

至於跟現任立委費鴻泰兩人之間的競爭，徐巧芯回應，要比的是誰有下嫁民進黨的戰力，這應該是良性競爭，她自己也有給自己設了線，有白線、灰線跟紅線，她不是一個站在白線裡的人，尤其又是因為她是挑戰者身分，但她也承諾絕對不會踩紅線，像是爆料對手的事情，希望初選是競爭而不鬥爭。