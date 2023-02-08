性感複製人！雙胞胎泳裝正面照曝　網友：比較大是姊姊還妹妹？

▲正妹雙胞胎引起討論。（圖／翻攝自IG）



記者崔子柔／綜合報導

同卵雙胞胎擁有相同的染色體和基因，因此除了性別一樣，長相也難以分辨。近日一對雙胞胎姐妹登上PTT表特板，她們不僅長相甜美，兩人的身材也都非常姣好，讓鄉民喊「我全都要」。

網友6日在表特板PO出雙胞胎的照片，2人都時常到戶外旅遊、運動，從泳裝合照也可看見，姐妹倆除了長相幾乎沒有差別，連身材也都保持得一樣完美，讓鄉民驚呼「漂亮」、「我全都要」、「胸部比較大的是姊姊還是妹妹」。

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▲雪兒和雪莉。（圖／翻攝自IG）



原來這對雙胞胎是「雪兒」和「雪莉」，她們先前PO出一起到金山中角灣玩水的照片，說「終於合體惹～謝謝媽媽生了一個複製人給我們，敲級好玩」，不少粉絲則留言表示「我必須誠實的說，我分不出來」、「我想這是世上最美的雙胞胎了」。

▲雪莉。（圖／翻攝自IG）



「雪兒」和「雪莉」今年27歲，雪兒上月才到日本北海道旅遊，PO出一系列滑雪的照片、影片，也拍下沿途美景，感嘆「很多美麗的事物往往就在生活的周邊，多數時候是虛晃而過，其實只要多留心，駐足用心體會，哪兒都太美了」。

▲▼雪兒。（圖／翻攝自IG）

