行政院：台加正式啟動「投資促進及保障協議」談判

▲台灣與加拿大今正式啟動「投資促進及保障協議」談判。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院鄧振中政務委員與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）於台北時間2月7日晚間透過視訊會談，就台加雙邊經貿關係、多邊及區域經貿議題等交換意見。雙方並於會中同意台灣與加拿大正式啟動「投資促進及保障協議」（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，簡稱FIPA）談判。

行政院經貿辦公室表示，我國與加拿大啟動FIPA談判，對我國在國際經貿領域之地位及形象將有相當正面影響。本項協議目前規劃除了包含投資促進、保障、自由化等條款外，亦著重協助中小企業、原住民族、婦女等團體之包容性及企業社會責任等議題。

經貿辦公室指出，台灣與加拿大是理念相近夥伴，共享自由民主價值，支持以規則為基礎之國際經貿秩序。台灣也將持續與加拿大等理念相近國家深化全球夥伴關係，加強供應鏈合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

經貿辦公室指出，加拿大是全球面積第二大的國家，自然資源豐富，經濟發達，國民富裕。身為七大工業國（G7）的成員，加拿大在國際經貿議題的討論經常扮演引領者的角色，呼籲各國遵守以規則爲基礎的國際秩序，在世界貿易組織（WTO）亦積極領導各項倡議，所以在發展對外貿易方面，加拿大一向注重健全國際貿易秩序，秉持自由化與全球化的精神，增進貿易夥伴間的互惠與互利。

經貿辦公室表示，我國除了在加國首都渥太華設有代表處，東、西岸各設有多倫多及溫哥華辦事處，2022年12月並宣布將在加拿大魁北克省的蒙特婁（Montréal）設立辦事處，顯見雙方關係日益增溫。

經貿辦公室說，台加在經貿、科技、供應鏈、文教及原住民族等多領域交往緊密，疫情期間，加拿大對運動器材、手提電腦、電子設備、半導體等需求旺盛，而我國防疫有成，製造工廠受疫情影響小，供應鏈相對穩定，且相關產品質優價廉，台灣知名度大幅上升，為台加經貿關係打了一劑強心針。

經貿辦公室提到，依據加拿大公布的資料，加拿大2021年對亞太各國的投資排名，我國躍升為第3位，僅次於澳大利亞及印度，我國亦為加國2021年出口成長最快六個市場之一。