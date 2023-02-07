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社會 社會焦點 保障人權

前議員吳宗憲涉賄選「每票1000~2000」！法院裁定羈押禁見

▲觀音區市議員吳宗憲，提出在觀音地區設置警察大學分校建議。（圖／市議會提供）

▲前民進黨籍桃園市議員吳宗憲去年選舉爭取連任失敗，但遭檢舉透過樁腳買票賄選。（圖／資料照）

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

前民進黨桃園市議員吳宗憲去年九合一選舉中尋求連任失利，桃園地檢署接獲檢舉指稱吳涉嫌透過里長參選人、樁腳等人，以每票1000到2000元向選民行賄，桃檢6日指揮警調拘提吳宗憲與另2名樁腳到案，偵訊後向桃園地院聲押。桃園地院7日晚間裁定羈押並禁見。

法院指出，吳宗憲經訊問後否認犯行，但依相關證人證述，該等證人的確是由吳宗憲的洪姓助理處收取3萬至10萬元，作為替吳宗憲競選市議員拉票的款項，不過吳宗憲稱該等款項的支出皆屬洪姓助理個人行為，與他無關。

▲桃園地院對凌虐老父致死的女婿和女兒各判12年徒刑。（圖／資料照片）

▲桃園地院裁定吳宗憲羈押並禁見。（圖／資料照片）

法院認為，洪姓助理是領取固定薪資，也非本次市議員的候選人，縱使洪姓助理與吳宗憲關係緊密，依照常理仍不可能在未告知的情形下，屢次將自身款項交付給他人，作為替吳助選的資金，因此吳應仍知悉洪姓助理交付款項的行為及目的。

另外，依相關證人證述，確實有人在去年11月間掃街活動結束時支領2100元，且有所簽收支領簿在卷可證，吳宗憲也供稱走路工的費用每日為1000元，半日為500元，卻讓人支領2100元，顯然逾越一般走路工可支領的金額，吳宗憲雖稱自己不知悉實際發放金額為何，但依常理而言，吳身為候選人，實難想像對於經費支出毫不知悉。

法院表示，檢察官早在今年1月12日就通知吳宗憲到案，但他一直到本月6日才到案，顯見他確有規避司法程序的情形，而現階段吳的供述與卷內相關證人的證述均有出入，依照吳否認犯行的情狀，足認被告有勾串共犯或證人的可能，有羈押之原因及必要，應予羈押並禁止接見、通信。

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