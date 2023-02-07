涉賄落選！前桃市議員吳宗憲+2樁腳被拘提到案　檢聲押3人

▲桃園地檢署今天針對前民進黨籍桃園市議員吳宗憲涉及賄選案，偵查後向桃園地院聲請羈押。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前民進黨桃園市議員吳宗憲去年九合一選舉中尋求連任失利，桃園地檢署接獲檢舉指稱吳涉嫌透過里長參選人、樁腳等人，以每票1,000到2,000元向選民行賄，檢方1月間指揮警調搜索，帶回約10名相關人士接受調查，但唯獨吳未到案，桃檢6日指揮警調拘提吳宗憲與另2名樁腳到案，偵訊後向桃園地院聲押，目前桃園地院仍在召開聲押庭審訊中。

桃園地檢署今年1月12日指揮新北市、桃園市調處搜索，帶回近10名相關人士調查，檢方複訊後將許姓里長參選人、吳姓樁腳等人向地院聲押獲准，其餘以1至2萬元交保或無保請回，但獨缺吳宗憲本人未到案說明。

▲桃園地院針對地檢署聲押前桃園市議員吳宗憲等3人，目前還在審理中。（圖／記者沈繼昌攝）

檢警調查，吳宗憲涉嫌透過樁腳或里長參選人向不特定選民以每票1,000元至2,000元不等行賄買票，雖然吳連任失利，檢調掌握檢舉資訊發動搜索帶回相關人士調查，但吳宗憲卻未到案，檢方後來發出拘票欲拘提吳宗憲到案，今天上午拘提到案後立即偵訊，訊後向桃園地院聲請吳宗憲與洪姓、范姓樁腳等3人羈押禁見，目前桃園地院仍在召開聲押庭審訊中。

據指出，62歲的吳宗憲為桃園市觀音地區資深民代，從觀音鄉民代表連任4屆議員，以往是國民黨籍，2016年選舉期間曾力挺蔡英文連任總統，還公開發表退黨聲明，國民黨隨後開除其黨籍，吳後來加入民進黨還當選桃園市第一、二屆市議員，去年尋求第三任市議員卻意外落敗。