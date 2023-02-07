　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉賄落選！前桃市議員吳宗憲+2樁腳被拘提到案　檢聲押3人

▲桃園地檢署今天針對前民進黨籍桃園市議員吳宗憲涉及賄選案，偵查後向桃園地院聲請羈押。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

▲桃園地檢署今天針對前民進黨籍桃園市議員吳宗憲涉及賄選案，偵查後向桃園地院聲請羈押。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前民進黨桃園市議員吳宗憲去年九合一選舉中尋求連任失利，桃園地檢署接獲檢舉指稱吳涉嫌透過里長參選人、樁腳等人，以每票1,000到2,000元向選民行賄，檢方1月間指揮警調搜索，帶回約10名相關人士接受調查，但唯獨吳未到案，桃檢6日指揮警調拘提吳宗憲與另2名樁腳到案，偵訊後向桃園地院聲押，目前桃園地院仍在召開聲押庭審訊中。

桃園地檢署今年1月12日指揮新北市、桃園市調處搜索，帶回近10名相關人士調查，檢方複訊後將許姓里長參選人、吳姓樁腳等人向地院聲押獲准，其餘以1至2萬元交保或無保請回，但獨缺吳宗憲本人未到案說明。

▲桃園地院針對地檢署聲押前桃園市議員吳宗憲等3人，目前還在審理中。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院針對地檢署聲押前桃園市議員吳宗憲等3人，目前還在審理中。（圖／記者沈繼昌攝）

檢警調查，吳宗憲涉嫌透過樁腳或里長參選人向不特定選民以每票1,000元至2,000元不等行賄買票，雖然吳連任失利，檢調掌握檢舉資訊發動搜索帶回相關人士調查，但吳宗憲卻未到案，檢方後來發出拘票欲拘提吳宗憲到案，今天上午拘提到案後立即偵訊，訊後向桃園地院聲請吳宗憲與洪姓、范姓樁腳等3人羈押禁見，目前桃園地院仍在召開聲押庭審訊中。

據指出，62歲的吳宗憲為桃園市觀音地區資深民代，從觀音鄉民代表連任4屆議員，以往是國民黨籍，2016年選舉期間曾力挺蔡英文連任總統，還公開發表退黨聲明，國民黨隨後開除其黨籍，吳後來加入民進黨還當選桃園市第一、二屆市議員，去年尋求第三任市議員卻意外落敗。

 新聞連結：

益生菌冒充毒咖啡包賣　當場被警察識破...天真男下場曝光

護理師強拉幼童喝水害脫臼　桃園教育局罰3萬+提報不適任

疑情侶吵架縱火！母逃生「3歲女兒亡」　阿公全身傷救不回孫女

 

 

 

ET快訊
他3天前「預言土耳其強震」爆紅　卻遭學者狠打臉
男友拿筆畫她胸部「全身寫滿淫蕩2字」　優格姐姐痛苦發聲
詭撞畫面曝！高雄機車雙載衝電桿　15歲兒驚睹媽媽爆頭亡
快訊／國3自撞　鐵皮碎片「直插進駕駛腹部」爆血無心跳
樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「對管理員破口大罵」　揭夫妻私下態度
水電工殺女大生墜樓慘死！母淡定赴殯儀館　見兒身首分離落淚
土耳其強震「大樓鬆餅式倒塌」 　專家揭3原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最衰繪師！動漫展賺10多萬騎車全噴了　隔天進帳13萬又被偷

挺進土耳其！北市搜救隊第二梯整備待發　蔣萬安打氣籲注意安全

國3新店隧道休旅車自撞翻覆　鐵皮碎片「插進駕駛腹部」命危

詭撞畫面曝！高雄機車雙載離奇衝電桿　15歲兒驚睹媽媽爆頭亡

臉貼臉「親子裝」甜蜜入鏡！女友斬情她狠縱火　害無辜女童喪命

快訊／國1楠梓段「1小車、2大車」擦撞　占用外車道回堵4公里

快訊／下班注意！國3南向27K轎車自撞翻覆　車流紫爆回堵5公里

水電工殺女大生墜樓慘死！母淡定赴殯儀館　見兒身首分離落淚了

快訊／砂石車迴轉角度沒抓好！聯結車直接撞上　車頭「削掉一塊」

涉賄落選！前桃市議員吳宗憲+2樁腳被拘提到案　檢聲押3人

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

辦公室環繞渾厚滄桑嗓音　同事起雞皮封房仲黃乙玲

最衰繪師！動漫展賺10多萬騎車全噴了　隔天進帳13萬又被偷

挺進土耳其！北市搜救隊第二梯整備待發　蔣萬安打氣籲注意安全

國3新店隧道休旅車自撞翻覆　鐵皮碎片「插進駕駛腹部」命危

詭撞畫面曝！高雄機車雙載離奇衝電桿　15歲兒驚睹媽媽爆頭亡

臉貼臉「親子裝」甜蜜入鏡！女友斬情她狠縱火　害無辜女童喪命

快訊／國1楠梓段「1小車、2大車」擦撞　占用外車道回堵4公里

快訊／下班注意！國3南向27K轎車自撞翻覆　車流紫爆回堵5公里

水電工殺女大生墜樓慘死！母淡定赴殯儀館　見兒身首分離落淚了

快訊／砂石車迴轉角度沒抓好！聯結車直接撞上　車頭「削掉一塊」

涉賄落選！前桃市議員吳宗憲+2樁腳被拘提到案　檢聲押3人

眼前目標「支配下」　王柏融簽育成約：就是一個機會

安格斯12星座一周運勢2／6-2／12　雙子不適合告白、射手魅力UPUP

卓君澤遭爆是「狠角色」！　親弟進房差點起衝突...吐心聲：公開會出事　

超過5天沒大便！他衝急診沒用　醫手一伸「食指就碰到」：是腫瘤

三杯羊變寵物羊「逃家搞失蹤」　路邊低頭吃草...警員當保母照顧

豪宅大樓「貴+吵死人」為何還買？內行曝1致勝點：透天比不上的

難忘「鋼鐵恰哥」　王柏融期待經典賽：相信我們！前進東京

新認養的貓貓「突然找人抱著睡」　奴才被黏住了：你才來5天欸

《花系列》開播35年大合體！張晨光、王耀慶低調回台…女神罕露臉

男友拿筆畫她胸部「全身寫滿淫蕩2字」　優格姐姐痛苦8年：為何我遇到

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

社會熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

嘉義情殺雙亡　20歲女被亂刀狂捅搶救畫面曝

女大生遭男友刺死　家人「根本不知有這男的」

前U23棒球國手硬上20歲女網友　遭判3年半

性侵女網友離隊　前U23國手曾打出台灣隊第1分

爆乳妹賣偽藥月入百萬　嗆警「當我司機薪水加倍」

即／殺完女友奔桃園！男19F墜落頭身分離亡

消防問是否看到落水？法院社工突跳水

隋棠遭控「噪音擾鄰」　隋棠竟1句話傻眼

即／差10分鐘…碧潭2女接連落水釀1死

更多熱門

相關新聞

王雷超吸金「直播賺2000萬」

王雷超吸金「直播賺2000萬」

吳宗憲6日和新加坡直播天王「賣魚哥」王雷在台灣最大直播平台「就醬播」合體叫賣，將台灣東森嚴選商品以跨境電商方式賣到新加坡、馬來西亞。兩大天王第二次合作魅力依舊無法擋，僅開播30分鐘，線上觀看人數飆破3萬，更創下最狂紀錄，直播2小時，業績就賣破2000萬台幣、90萬新幣，可見兩人在新馬的吸粉實力瘋狂破表。

吳宗憲公開「孫女小名」！

吳宗憲公開「孫女小名」！

吳宗憲「肖像被盜用」揚言提告！

吳宗憲「肖像被盜用」揚言提告！

男星酒醉罵「芭樂嬤」暫退演藝圈

男星酒醉罵「芭樂嬤」暫退演藝圈

林襄遭爆私下脾氣差！

林襄遭爆私下脾氣差！

關鍵字：

吳宗憲賄選遭拘提桃檢聲押

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

被控惡鄰居　隋棠經紀人首發聲：還在了解狀況中

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

手搖飲限時1天「珍珠奶茶買1送1」

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面