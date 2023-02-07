買樂透中獎卻笑不出來！他揭悲慘內幕　過來人嘆：你算幸運了

▲許多人會買大樂透試手氣。（示意圖／記者姚惠茹攝）

記者朱祖儀／綜合報導

很多人會買彩券試試看自己的手氣，但中獎了卻開心不起來？一名網友表示，近日發現自己中了樂透，獎金將近5萬元，不過他卻沒有因此感到高興，原來是因為他當天早上才發生事故，是在醫院發現這件事情的，氣得忍不住罵髒話。但不少人都安慰說，「至少還有好事情發生啊！」

原PO在Dcard發文表示，6日下午發現自己中了樂透，從截圖中也看到，系統顯示「恭喜得獎，獎金合計4萬9689元」，不過他沒有絲毫的喜悅心情。原來是因為他是在醫院發現自己中獎的，早上才被闖紅燈的人撞到，當時還在接受治療，意外發現自己中獎，忍不住氣得大罵髒話，且說「我居然只值四萬九」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO中獎卻不開心。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友看到獎金金額，隨即猜測原PO中的應該是大樂透三獎，紛紛留言表示「三獎可能是一堆人買一輩子都中不到的金額了」、「總比都沒中好吧」、「如果單純被撞不是更嘔嗎？至少還有好事情發生」、「換個角度想，很多人出車禍在醫院還沒有中樂透，你贏很多人了」、「樂觀點好嗎？總比被車撞還沒中樂透來得好，老天爺已經在幫你了」、「不是你只值四萬九，這叫做大難不死必有後福，跟你值多少沒關係」、「老天爺想資助你一點醫療費ㄟ，不好嗎」。

也有過來人分享自己的經驗，安慰道「1/20小年夜前出車禍，車修理1萬，對方還嫌修車費太貴，假裝自己在忙拖時間，你算幸運了」、「我是自摔，刮刮樂200中5000，但修車和手機加養傷就不止了，哭哭」、「我過年買刮刮樂後沒中，結果馬上出車禍，是不是要再來買一張」、「你真的要看開一點，我被撞腿斷掉，對方還不承認，目前正在打官司，什麼都還沒拿到，但花了30幾萬復健、開刀」。