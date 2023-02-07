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社會 社會焦點 保障人權

母心疼1歲兒小臉遭抓3道痕　怒告粗心保母索賠200萬結果出爐

▲▼兒童防曬。（圖／Pixabay）

▲粗心保母讓2名各約1歲男童獨處玩耍，造成其中1童被另1童抓傷臉頰惹官司。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名劉姓保母前年(2021年)在家托育2名各約1歲的男童，因急於整理垃圾，讓2童自己玩卻造成陳姓男童臉頰遭郭童抓傷3道痕，陳母心疼強烈懷疑劉女體罰所致，劉女否認動粗但承認疏忽，刑案被依過失傷害罪判處拘役30天、得易科罰金3萬元定讞。民事部分，陳母提告求償200萬元，台北地院判劉女須賠精神慰撫10萬元，外加陳童醫藥費400元，可上訴。

判決指出，本案發生於前年10月18日，劉女將當時僅11個月大的陳童及1歲的郭童，放在玩具室內自己玩，她離開去陽台整理換下來的尿布等垃圾，不料郭童在陳童臉頰抓出3道痕，陳母當天來接兒子看見傷勢心疼萬分，怒告劉女追究，並聲請鑑定3道抓痕的間隔是否與郭童指幅吻合，因為她懷疑是劉女體罰所致，卻推給小孩互抓。

劉女承認大意疏忽，不該讓2名幼童獨處以致發生意外，但她絕沒對小孩體罰動粗。法官審理認為，檢方偵辦時，法醫研究所已函覆無法鑑定陳童臉上抓痕是大人還是小孩造成，調閱陳童急診病歷，醫師僅記載「無法排除是成人或兒童攻擊的」，加上審理時已事隔9個月，陳童臉上抓傷早就痊癒，沒有鑑定抓痕的可能或必要。

法官認定陳童是遭郭童抓傷，劉女身為受僱保母，本應謹慎照顧幼童安全，卻貪圖方便而放任幼童獨處，以致不能及時制止郭童抓傷陳童，劉女過失非常明顯，考量她已認罪，刑案依過失傷害罪判劉女拘役30天、得易科罰金3萬元定讞。

陳母不罷休，提起附帶民事訴訟，主張兒子傷後常做惡夢驚醒大哭，還會一直需要人家抱，持續約2個月，她跟兒子因劉女的疏忽而蒙受身心創傷，劉女卻始終沒和解，要求劉女賠償兒子精神慰撫200萬元，以及她為兒子支付的醫藥費400元。

劉女表示已深切反省自己的錯誤，願全額支付醫藥費，但200萬元精神慰撫太貴，陳童臉頰所受表淺傷約3天就痊癒、沒有留疤，若須賠償，她認為應以5000元以下的範圍較適當。

民事法官審理認定劉女本案過失已影響陳童健康與日常生活，但陳母求償金額的確過高，斟酌雙方身分地位與經濟狀況，判劉女應賠精神慰撫10萬元，外加陳母支付的醫藥費400元，可上訴。

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