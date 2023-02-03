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社會 社會焦點 保障人權

1歲童發燒38.3度竟沒命！懶保母只餵藥害嗆奶　一覺醒來已成屍

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲合格保母托育1歲男童圖方便，餵藥退燒導致男童嗆奶身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1名蔡姓合格保母前年(2021年)全天托育1歲多的陳姓男童，發現男童高燒逾攝氏38度又食慾不振，卻僅餵藥退燒沒送醫也沒通知家長，以致男童因嗆食而窒息身亡，蔡女驚覺闖下大禍，竟又堅持等同事前來一起搭計程車，耗費約1小時才將身體已冰冷的男童送到醫院，已回天乏術，蔡女認錯願賠100萬元和解但被拒，台北地院依過失致死罪判蔡女6月徒刑、得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，蔡女領有保母人員技術士證照，是合格專業保母，她從2019年12月5日起，以托育坊名義全天托育當時出生僅2個月的本案男童，前年2月2日晚間，男童食慾不振，僅喝120cc羊奶、少於平常每次240cc的量，蔡女用耳溫槍測出男童發燒攝氏38.3度，卻便宜行事，僅餵男童吃藥退燒，降溫後讓男童就寢。

結果隔天上午6點多，蔡女驚見男童沒了呼吸心跳，竟不立刻報警送醫與通知家長，反而急叩1位女同事趕來協助，等到2人會合一起搭計程車將男童送到醫院，已是上午7點多，醫師確認男童死亡多時，報警通知檢察官到場驗屍，經解剖確認男童生前嗆食，導致呼吸道吸入食物，引發肺臟細胞發炎浸潤，死因是窒息。

男童母親心痛表示，接獲通知趕到醫院，醫師告訴她小孩身體已有屍斑，研判當天上午5點多就斷氣，問她「媽媽妳還要急救嗎？已經走了2個小時以上」。蔡女被送辦後認錯，先賠償男童家屬5萬元表達歉意，她坦承沒遵守托育契約，在男童生病時聯繫家長自行送醫處理，在男童退燒入睡期間，也沒密切關注男童身體狀況。

檢方起訴主張蔡女在事發當天上午處置狀況，有延誤就醫之嫌。法官認為蔡女當時舉措雖不符合專業要求，但即使馬上送醫，也無法改變男童已往生事實，不過蔡女前一晚便宜行事餵男童吃藥退燒，又沒頻繁觀察男童狀況，造成家屬此生莫大遺憾，確有疏失，考量蔡女願再賠償100萬元求和解但被拒，依過失致死罪判刑6月、得易科罰金18萬元，可上訴。

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