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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨北市立委可能名單曝光！　她點名羅智強出戰「士林大同」區

▲▼黃暐瀚專訪國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲黃暐瀚專訪國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選國民黨大贏，不少藍營政治人物紛紛表態投入2024立委選舉。對此，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹7日分析，台北市8個立委選區提名狀況。其中，大家最關注的港湖區，她認為，只要國民黨不分裂就能贏；而另對國民黨艱困選區的「士林、大同區」，她則希望能徵召國民黨前議員羅智強參選。

黃呂錦茹7日在媒體人黃暐瀚所主持的廣播節目《POP撞新聞》中表示，她支持以全民調方式進行區域立委提名，無人出戰的艱困選區則由徵召方式決定人選。至於立委名單出爐時間，她指出，全民調與初選約在3、4月進行，名單底定時間則落在5、6月前，但還是要看中央規劃。

針對台北市八個立委選區，黃呂錦茹強調「坐六望八」，其中有把握會贏的六席包括「中山區、松山區」、「內湖區、南港區」、「萬華區、中正區」、「大安區」、「信義區、松山區」、「文山區、中正區」，艱困的兩個選區則是「北投區、士林區」與「士林區、大同區」。

台北市立委第1選區 (北投區、士林區)

近期國民黨內「世代交替」議題爭論不斷，台北市議員張斯綱日前喊話，將挑戰台北市第一選區的立委初選，並拋出「廢除NCC」政見，對戰現任民進黨立委吳思瑤。對於吳思瑤，黃呂錦茹批評「做太久了」，而且她現在在地方上的聲量也不見得那麼大，再加上地方新人陸續出來，國民黨趁勝追擊應該有機會。

台北市立委第2選區 (士林區、大同區)

針對國民黨艱困選區之一的「士林、大同區」，黃呂錦茹期望能徵召羅智強參選，對戰現任民進黨立委何志偉。不過，黃呂錦茹也補充，若羅智強沒有意願，就要看國民黨中央的想法，「國民黨主席朱立倫可能會自己丟人下來參選。」

台北市立委第3選區 (中山區、松山區)

台北市長蔣萬安於九合一選舉中辭去立委一職，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，國民黨於12月1日徵召11月26日才剛成功當選連任的台北市議員王鴻薇參選。

根據北市選委會計票，1月8日的立委補選，最終投票率為43.35%，王鴻薇拿下60519票，打敗民進黨候選人吳怡農的54739票。黃呂錦茹透露，目前應該也會由王鴻薇出戰，未來若有其他市議員有意想挑戰，就用全民調決定提名人選。

台北市立委第4選區 (內湖區、南港區)

面對有「港湖女神」稱號的現任民進黨立委高嘉瑜，黃呂錦茹坦言，九合一大選中，他們原先認為港湖區是艱困選區，因為前台北市副市長黃珊珊在該區有執政優勢，蔣萬安剛開始在港湖區的民調也比較低。但後來他們改變策略，以後援會雙頭馬車一起拚的方式打選戰，結果大贏。

黃呂錦茹強調，港湖區本來就是國民黨的基本盤，從藍營議員總得票數來看，遠遠超過綠營以及其他黨的票數總和，「只要國民黨不分裂、團結，我們就有信心贏。」

台北市立委第5選區 (萬華區、中正區)

黃呂錦茹表示，這區人選還是要用全民調產生，目前國民黨在這區有應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平四個議員，得票數都遠高於綠營。而無黨籍中可能會出戰的，包括台北市議員徐立信與現任無黨籍立委林昶佐，「國民黨除了團結還要爭取中間選民的票，林昶佐在這區做得不好，爭議也很多，我們一定會拿回來。」

台北市立委第6選區 (大安區)

原先為第六選區的國民黨立委林奕華，因就職台北市副市長，其立委所剩任期不到1年，導致該席立委無法補選。主持人黃暐瀚提問，國民黨為何要讓大安區沒有立委？黃呂錦茹回應，這是策略上的考量也是實際上的需要，因為蔣萬安是新任市長，他當然希望副市長能先上任，可是先上任就有補選問題，如果在王鴻薇補選後又接著大安區補選，對整體情勢反而不利，「有時候選舉就是形式上跟選民的感覺問題。」

另針對羅智強喊話將投入大安區立委選舉，黃呂錦茹表示，羅智強先前曾致電向她表明參選大安區立委的意願，但她卻期待羅智強能去士林大同區對戰現任民進黨立委何志偉，希望能由強將挑戰艱困選區。

台北市立委第7選區 (信義區、松山區)

繼張斯綱喊話將挑戰台北市第一選區士北立委初選，並拋「廢除NCC」政見後，台北市議員徐巧芯也宣布投入「信義、松山區」的立委初選，目標抓出網軍、擊垮側翼，挑戰現任同黨籍立委費鴻泰。

對於徐巧芯日前自稱「惡女」，直言自己會是一個「神擋殺神、佛擋殺佛」的立委，黃呂錦茹認為，雖然她說的話刺激了一點，但這就是徐巧芯一直以來表現的方式，「我也不會覺得有怎麼樣，就是用語刺激但尚可接受，徐巧芯是位很優秀的議員，最後就讓選民去決定由誰出戰。」

台北市立委第8選區 (文山區、中正區)

國民黨台北市議員徐弘庭也跟進喊出「世代交替」，欲挑戰同選區資深立委賴士葆，而該區也將以全民調方式，決定提名人選。總結台北市八個立委選區，黃呂錦茹說明，現在情勢對國民黨來說是很好的狀況，很多人都想趁這次機會出來參選立委，但不一定誰想出來選就一定可以，還是要看個人耕耘。

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