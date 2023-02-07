臭味及蒼蠅！杜絕生雞糞施肥　台東縣取締有成...案件大幅下降

▲杜絕生雞糞施肥臭味及蒼蠅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

由於傳統農作施肥會使用未經熟成的生禽畜糞，尤其是雞糞，散發惡臭及孳生蒼蠅，常引起周遭居民反感與陳情，台東縣政府持續在道路攔查取締違法清運生禽畜糞車輛阻斷源頭，案件從109年35件、110年12件，到111年已大幅減少為7件。

另一方面，縣府不斷宣導推廣農友施肥使用合法且熟成的禽畜糞有機堆肥，獲得許多農友支持，杜絕臭味、蒼蠅的成效顯著，另外熟成後堆肥可能殘留少許異味，但只要施肥後加覆土，即可有效防治異味及土壤污染，又可增進土壤肥力及作物生長，利於農業與環保的永續發展。

台東縣政府表示，過去傳統農作如釋迦、火龍果、生薑、西瓜等，農民常以未熟化的生禽畜糞(如雞糞等)作為肥料，導致惡臭散發、蒼蠅孳生及土壤重金屬污染等環境問題，還會影響作物生長及傳播病蟲害等問題，縣府落實改善對策，除責由環保局、警察局、農業處聯合持續在道路攔查取締違法清運生禽畜糞車輛，阻斷生禽畜糞流入農田外，環保局並結合農會、專家學者與台東區農業改良場，宣導推廣農友使用熟成禽畜糞有機堆肥，並配合以合理施肥及覆土措施，以促進作物生長，防治異味、蒼蠅及土壤污染，維護台東的好空氣、好環境。

環保局指出，畜牧場產出的禽畜糞屬可再利用的農業事業廢棄物，需經堆肥熟成後始可作為有機質肥料，如果使用未熟成的生禽畜糞致產生異味，可依空氣污染防制法罰款1200元至10萬元，此外，未熟成的禽畜糞進行清運至合法堆肥處理場所的車輛需取得縣市農業主管機關許可的清運證明文件並隨車攜帶，否則一經查獲未隨車攜帶上述證明文件而逕行清運者，依廢棄物清理法可罰款6萬元至30萬元，目前在農友支持下，去年違法案件數已減為7件，總計42萬元罰款。

環保局呼籲，農友應選用合法熟成禽畜糞有機堆肥作為肥料，且不要直接灑施卻不翻耕覆土，改善肥料包挖洞直接置於田地上想藉雨水或灑水滲入土壤方式，並建議採用開溝、挖穴施肥再覆土及灑施後翻耕覆土等施肥方式，防範異味及污染的發生。