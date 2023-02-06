炸寒單竄大火！黑濃煙「包覆整棟樓」路人嚇逃　他驚：變炸寒舍了

記者閔文昱／綜合報導

因新冠肺炎疫情影響，中斷2年的台東元宵節神明遶境祈福、炸寒單、賞花燈等活動，隨著疫情解封，5日恢復一連2天舉辦，許多商家、陣頭、信眾都施放鞭炮、煙火迎神慶慶祝。不過，有民眾就拍下，有店家疑似同時引燃大量鞭炮，騎樓瞬間爆出強烈火光，濃濃黑煙更是將整排房屋包覆，場面相當驚險。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享一段影片，只見一支遶境隊伍行經台東新生路時，對面一間服飾店開始燃放鞭炮，不過疑似放置數量太多，導致大量鞭炮被引燃後瞬間竄出火光，整個騎樓和房屋都被濃煙籠罩，讓步行隊伍紛紛停下回頭觀望，店家前更有民眾嚇得急忙逃竄。對此，原PO也不禁直呼「真的火燒厝了，台東人就是狂」。

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▲有民眾在騎樓燃放鞭炮，瞬間爆出大量火光濃煙。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文中並未透露有無人員損傷，不過誇張一幕也讓不少網友紛紛驚呼，「拜拜放鞭炮慶祝旺財我相信，但炸成這樣真的會大發財嗎？」、「炮放的越多生意越旺…結果旺過頭就直接打掉重練」、「是炸寒單爺還是炸寒舍？」、「這旺到燒了」、「是哪個天才在騎樓放那麼多鞭炮」、「這燒掉不會把帳算神明頭上吧」、「鄰居有夠倒霉」。