中港全面通關首日「28萬人次出入境」　港媒：未見明顯人流增長

▲香港中環街頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸與香港6日全面通關，當日共有28萬人次出入境，香港國際機場亦有超過4萬人次出入境。不過，香港《東網》指出，藥妝日用品店或名牌集中地，均未見明顯人流增長，尖沙咀名店門可羅雀，工作人員比客人還多。

香港特區政府政務司司長陳國基今（7）日表示，6日香港首日與大陸全面通關，共有28萬人次出入境，其中有22萬人次經陸路口岸過關。

港珠澳大橋邊檢站指出，截至2月6日24時，港珠澳大橋邊檢站全天共查驗出入境車輛超過7000輛次，查驗出入境旅客近2萬人次。

航班亦逐步恢復，據飛常准民航看板數據顯示，2023年以來，大陸往返港澳航班量逐步增長，單日往返航班量從1月初50班次以下，漲至2月2日130班次，1個月內單日客運航班量按月漲幅達171%。

不過，香港《東網》指出，自1月初有限度通關以來，香港出入境數字一直呈「北上（去大陸）多，南下（去香港）少」的情況，經各口岸抵港的旅客稀少。

旅客熱門地亦未見明顯人流增長，例如尖沙咀廣東道一帶冷冷清清，大部分都是香港上班族，店舖生意不見起色，似乎通關後的旅遊業未有如預期般即時復甦。

據悉，2月6日起，深港陸路所有口岸不設人數限制、無需預約，7天內無境外（不含港澳）旅居史，出入境前無需提交核酸檢測陰性證明，辦理簽注24小時可自助取證。