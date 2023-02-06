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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸與香港今起「全面通關」　李家超：7個月實現競選承諾

▲▼ 香港,香港通關,關口,落馬洲,香港深圳 。（圖／央視新聞）

▲落馬洲口岸等待過關的旅客 。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港與大陸之間的通關限制今（6）日起全面取消，羅湖口岸恢復服務。香港特首李家超近日表示，此番「全面通關」是他競選時的承諾，在上任7個月後落實為成果，未來會繼續帶領香港「結出更多好果子」。

綜合陸媒報導，今日恢復運行的口岸包括皇崗口岸、羅湖口岸、蓮塘口岸、深圳灣口岸、福田口岸、文錦渡口岸、廣深港高鐵西九龍站口岸。

5日晚上11時許，已經有大量旅客來到口岸處等待通關。其中一位香港居民表示，過去三年往返兩地十分不便，如今全面恢復通關，「對於我們的生活意義重大。」

在深圳、香港兩地都有住房的市民表示，由於疫情原因，無論香港還是深圳的經濟都受到了影響，許多茶樓已經停業。對於全面通關後的情況，該位市民表示充滿信心，「口岸開放以後，會帶來很多人。」

皇崗口岸管理處科長王若岩表示，全面通關對於香港、深圳都將起到正面作用，能夠促進兩地民間商旅交流和經濟發展。

▲▼ 香港,香港通關,關口,落馬洲,香港深圳 。（圖／央視新聞）

▲準備過關的旅客 。（圖／央視新聞）

李家超近日對全面通關表示，這個他競選時的承諾，在他上任7個月後落實為成果，心情既興奮又激動；未來，會繼續抱著「以結果為目標」的理念，帶領香港結出更多好果子。

據悉，自2023年2月6日零時起，大陸官方進一步優化大陸與港澳人員往來措施。在遠端檢測方面，自香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測（PCR）陰性結果入境。

新規定指出，若7天內有外國或其他境外地區旅居史，由香港、澳門特別行政區政府查驗其行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性證明，結果為陰性者放行進入大陸（3歲及以下嬰幼兒可免於查驗核酸）；跨境客運承運單位在售票時告知乘客上述核酸檢測要求。

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