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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸與港澳6日起全面通關　「港澳遊」搜索量激增3倍

▲深圳羅湖出入境口岸。（圖／CFP）

▲深圳羅湖出入境口岸即將恢復。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸今（3）早宣布全面恢復與香港、澳門人員往來，包括取消預約制、人員限額等。消息發出後，旅遊平台攜程數據顯示，香港澳門目的地搜索量激增3倍，旅行團瀏覽量上漲180%。

據《澎湃新聞》報導，在全面通關的消息發出後，攜程立刻上線了近百條港澳團隊游產品，包括半自助、私人團、自由行打包、目的地參團等多種項目，為用戶提供各類赴澳旅行選擇。

攜程團隊游CEO江文表示，大陸遊客一直以來都是港澳客源市場的重要組成部分，如今赴港澳跟團游及「機+酒」自由行的恢復，將進一步激發遊客對港澳旅遊的消費需求，也為赴港澳旅遊提供更便捷的方式。

同程旅行平台表示，消息發布後，香港旅遊搜索熱度瞬時上漲超過371%，澳門旅遊搜索熱度上漲324%；關注香港的遊客主要來自廣東、福建、上海、江蘇、浙江等省市。

同程研究院相關負責人介紹，香港和澳門是很多大陸遊客出境游的第一站，預計未來，2-10人的小型團隊游，有鮮明出遊主題的個性化旅遊產品，將陸續進入港澳旅遊市場。此外，醫療旅遊、研學旅遊等新旅遊生態也將成為大陸遊客赴港澳旅遊的新選擇。

▲▼ 香港夜景,香港,中環。（圖／視覺中國）

▲香港中環夜景。（圖／視覺中國）

另外，據攜程統計，截至2月1日，大陸至香港直飛航班每周班次近270班，始發地包含北上廣、成都、福州、南京等26座城市。從近7日成交平均票價來看，超過20% 的香港直飛航線價格低於2019年同期，其中國泰航空從杭州和南京直飛香港的兩個航班價格更是較2019年打了7折以上。

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