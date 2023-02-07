犯罪被害人權益保障法通過　法務部長承諾馨生人權益保障再提升

▲法務部長蔡清祥親臨關懷馨生人，獻上最特別的元宵祝福。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

元宵送暖團圓聚！台灣犯保士林分會元宵節在大直典華舉辦春節關懷餐會，特別邀請46戶約130名被害家屬齊聚一堂，讓被害家庭在失去家人、健康後，能感受團聚溫馨，法務部長蔡清祥更逐一到桌邊致贈紅包關懷，其中1名馨生人小龍因車禍受重傷，原本坐輪椅，透過復健、勇敢持拐杖參與，讓蔡清祥高度讚揚其努力不懈精神。

餐會當天由犯保基隆分會「馨鼓樂團」擊鼓聲中揭開餐會序幕，他們以精采燦爛、鏗鏘有力的人生歷練鼓舞所有在場的貴賓，並獲得一致讚賞。

法務部蔡清祥部長、林嚞慧督導參事、保護司陳佳秀副司長及士林地檢署繆卓然檢察長更特地到現場關懷馨生家庭。適逢寒假期間， 此次餐會有22位馨生子女到場，犯保士林分會林志銜主委更加碼提供紅包，鼓勵馨生子女求學及生活順順利利。

▼士林地檢署繆卓然檢察長抽出檢察長奬並頒贈予得奬馨生人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

餐會更令人動容的是，有7位行動不方便的重傷馨生人來到現場感受新春團聚的氣氛，蔡清祥特地逐一到桌邊致贈紅包關懷，其中，因車禍受重傷的馨生人小龍在家人的照顧復原之下， 當日手持拐杖緩步走入會場，蔡高度讚揚其勇敢踏出家門、努力不懈的精神，並勉勵小龍持續復健及祝福他平安健康。

蔡清祥致詞時表示，到現場的馨生人朋友，想必都曾經有過悲慟難忍經歷，但很高興大家願意走出來參與協會為大家所辦理的關懷活動。

此外，他也特別感謝過去一年來投注在這個工作的夥伴們，特別是長期陪伴被害人的分會委員、顧問及志工朋友，你們 的付出與努力，是被害人在幽暗深谷時的一道光線，引領他們走出傷 痛，獲得新生。

最後，蔡清祥強調，在春節前的1月 7日「犯罪被害人權益保障法」剛三讀通過，法務部會盡快完成相關配套措施及法規命令修正，相信未來被害人所能獲得的各項服務及權益保障絕對會再提升，更上一層樓。

對此，犯保士林分會表示，將持續抱持著「關懷、愛心、溫馨」的服務核心價值，希望可以提供全人關懷與家庭支持，藉由即時的關懷、復健照護補助、 心理諮商與輔導，以及長期的訴訟一路相伴陪同等服務。