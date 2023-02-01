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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

打詐騙！法務部擬增修「人頭帳戶罪」、「境外招募犯罪組織罪」

▲▼法務部長蔡清祥談防詐騙、掃黑、掃毒。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥談防詐騙。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

詐騙案件猖獗，已經嚴重影響治安，現在已經成為政府維護治安的首要任務，並陸續進行防治作為。法務部1日表示，正著手研擬在《洗錢防制法》中增訂「人頭帳戶罪」，追究人頭帳戶刑事責任；另外也提出《組織犯罪防制條例》修正草案，增訂「境外招募犯罪組織罪」。

法務部長蔡清祥1日受訪時表示，「有關詐欺的部分，我們也另外增訂了用影音或電子媒體的方式來做詐騙行為，這要加重；此外，對於詐騙以及另外以妨害自由的方式，我們又另外提出了一個獨立犯罪的結合犯來處罰，這是予以加重，在法制面上我們快速地提出修法。」

而法務部檢察司長黃謀信也補充，為因應實務上詐欺犯罪手法變動快速，往往擴及洗錢犯罪，為更有效遏止詐欺、洗錢等金融犯罪，擴大打擊面，法務部也研議《洗錢防制法》修正草案，打算增訂「人頭帳戶罪」，對於提供人頭帳戶者，獨立為洗錢犯罪類型，解決目前實務上提供人頭帳戶者處罰證明問題。另外也希望針對「犯罪所得達新臺幣1億元以上」者加重處罰，並增訂利用虛擬資產或第三方支付工具為洗錢犯罪之刑事處罰，全面防堵新興洗錢犯罪手法。

黃謀信接著補充，法務部已經提出《組織犯罪防制條例》部分條文修正草案，草案經行政院院會通過，去年12月16日已送立法院審議。此次草案重點在於增訂「境外招募犯罪組織罪」，嚴懲此類壯大犯罪組織勢力及範圍之行為。也增訂「招募他人加入犯罪組織」及「資助犯罪組織沒收犯罪組織財產」之規定，擴大沒收範圍，澈底斷絕不法犯罪誘因。

另外在掃毒部分，黃謀信也說，檢、調機關及所有執法單位將繼續落實行政院的新世代反毒策略，並持續採取具體作為，包含加強境內壓制查緝，深化安居緝毒專案，強力掃蕩新興毒品、加強查緝校園及社區毒販、網路毒品交易。另外也會攔截毒品於關口，強化邊境管制措施，加強國際情資交流及跨國緝毒合作。增加驗毒、驗尿能量及效率，即時溯源毒品來源，一網打盡。

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