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夏立言訪陸為2024？　國民黨團「嚴肅澄清」：想像太豐富

▲▼國民黨團召開「中小企業亟待協助！請政府立即提出具體方案！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外界質疑夏立言出訪大陸是為國民黨2024鋪路，曾銘宗澄清，沒有任何關係。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨副主席夏立言8日將率團出訪中國大陸，行程將見大陸國台辦主任宋濤；外界質疑此行涉有「重要政治任務」，甚至是在為國民黨2024總統大選布局。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗今（7）日澄清，距離大選還有1年多，這樣的想像力太豐富，跟2024總統大選沒有任何關係。

夏立言8日下午率代表團前往大陸參訪，開展「交流對話、關懷民生」之行。國民黨表示，訪團此行除了副主席夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、「黨主席朱立倫妻舅」國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山教授等人士。

對於夏立言此行，引發立法院民進黨團幹事長鄭運鵬質疑，國民黨的重要幹部去中國「一定是有重要任務」，只是這些重要任務常常在公開發言中得不到完整資訊，呼籲國民黨不要誤判形勢。

曾銘宗今受訪則回應，鄭運鵬或相關民進黨人士，可能不清楚蔡英文總統在元旦文告上提到，後疫情時代兩岸要進行有秩序的交流。

曾銘宗說明，夏立言這次出訪是因疫情期間，很多台生、台企面對諸多問題期待協助，因此才到中國大陸去訪問，了解他們心聲並反映給當地主管機關，完全是希望能協助台生、台企，也符合蔡總統對外宣示。

由於夏立言出訪期間接近2024大選，外界質疑是否與大選有關。曾銘宗回應，總統大選離現在還有1年多，這樣的想像太豐富，跟2024大選沒有任何關係，黨團必須要嚴肅澄清。
 

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