CBA前球員孟祥宇實名檢舉　控天津籃協主席「索賄威脅家人」

▲CBA前球員孟祥宇實名舉報天津籃協主席。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中國男子籃球職業聯賽（CBA）前球員孟祥宇，近日在個人微博帳號「孟祥宇1995 」發布影片，實名舉報天津市體育局籃球管理中心主任、天津市籃協主席張潤起。影片中，孟祥宇表示，2014年張潤起索賄12萬餘元（人民幣，下同），2015年張潤起剋扣自己20萬餘元工資，並威脅自己和家人。

2月5日晚，孟祥宇在更新影片中表示，天津市紀委監委已介入，目前正準備著手開展相關調查。

2月6日，孟祥宇再在微博表示，「感謝大河報，我今日啟程天津！感謝所以（應為所有）關注這件事情的朋友們！！相信正義不會缺席，只是遲到。」

孟祥宇出生於1995年8月18日遼寧朝陽市，身高221公分，司職中鋒，早年曾在遼寧青年隊效力，於2011年離隊赴美國讀高中，2014年3月與天津男籃簽約。

2017年7月，孟祥宇曾在社交平台控訴在天津男籃遭遇諸多不公。

6日晚，張潤起透過天津籃協發聲明回應，「孟祥宇散布的索賄、私自扣除其工資的言論均不屬實，本人和孟祥宇無任何經濟往來。對於孟祥宇的誣告陷害行為，已經對本人名譽造成惡劣影響，本人保留依法追究其法律責任的權利。」

對此，孟祥宇再度反擊，秀出拿著裝有檔案資料紙袋的自拍照，「已經到天津了！話不多說，看到了那個所謂的回覆，內容和6年前一樣！明天正式遞交天津紀委材料！ 」