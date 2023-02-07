　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

CBA前球員孟祥宇實名檢舉　控天津籃協主席「索賄威脅家人」

▲▼CBA前球員孟祥宇實名舉報天津籃協主席。（圖／翻攝自微博）

▲CBA前球員孟祥宇實名舉報天津籃協主席。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中國男子籃球職業聯賽（CBA）前球員孟祥宇，近日在個人微博帳號「孟祥宇1995 」發布影片，實名舉報天津市體育局籃球管理中心主任、天津市籃協主席張潤起。影片中，孟祥宇表示，2014年張潤起索賄12萬餘元（人民幣，下同），2015年張潤起剋扣自己20萬餘元工資，並威脅自己和家人。

2月5日晚，孟祥宇在更新影片中表示，天津市紀委監委已介入，目前正準備著手開展相關調查。

2月6日，孟祥宇再在微博表示，「感謝大河報，我今日啟程天津！感謝所以（應為所有）關注這件事情的朋友們！！相信正義不會缺席，只是遲到。」

孟祥宇出生於1995年8月18日遼寧朝陽市，身高221公分，司職中鋒，早年曾在遼寧青年隊效力，於2011年離隊赴美國讀高中，2014年3月與天津男籃簽約。

2017年7月，孟祥宇曾在社交平台控訴在天津男籃遭遇諸多不公。

▲▼CBA前球員孟祥宇實名舉報天津籃協主席。（圖／翻攝自微博）

6日晚，張潤起透過天津籃協發聲明回應，「孟祥宇散布的索賄、私自扣除其工資的言論均不屬實，本人和孟祥宇無任何經濟往來。對於孟祥宇的誣告陷害行為，已經對本人名譽造成惡劣影響，本人保留依法追究其法律責任的權利。」

對此，孟祥宇再度反擊，秀出拿著裝有檔案資料紙袋的自拍照，「已經到天津了！話不多說，看到了那個所謂的回覆，內容和6年前一樣！明天正式遞交天津紀委材料！ 」　

ET快訊
才剛蓋好！土耳其「抗震豪宅」崩塌　瞬間畫面曝光
2月補班2天不是最慘！　3月才是「最恐怖大魔王」
LIVE／土耳其強震4372死！樓塌活埋女排隊　隋棠遭控魔音
快訊／方順吉宣布離婚！　曬空白配偶欄
快訊／殺完女友奔桃園！　27歲男墜19樓「頭身分離」慘死
情殺雙亡！20歲女被亂刀狂捅　搶救畫面曝
台中爆乳網美被逮！　嗆警：當我司機，薪水加倍
快訊／桃園民宅疑遭縱火！　3歲女童葬身火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中港全面通關首日「28萬人次出入境」　港媒：未見明顯人流增長

CBA前球員孟祥宇實名檢舉　控天津籃協主席「索賄威脅家人」

中國氣象局長因「氣球風波」被免職？　1月已升「正部級」官員

正妹香港街頭「賣身葬父」出價115萬！自曝「亡父」照片疑是陸名導

陸智慧型手機2022銷量「創十年新低」　出貨量跌破3億大關

陸首批民間搜救隊8人1犬趕赴土耳其　曾派員參與維冠大樓救援任務　

極品正妹辭百萬年薪工作！開「低門檻4條件擇偶」　1年後仍未婚

以為經痛！16歲少女痛到性格大變　就醫驚見「腹中藏10cm物體」

6歲弟溫泉飯店「玩泡泡」被電死！　父淚：送醫瞳孔都散了...

提議吃火鍋老公拒絕！她暴怒突跳車　下秒「顱腦撞地」慘死

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

水泥車國道「壓扁轎車」 搖晃翻覆撞5車1人命危

中港全面通關首日「28萬人次出入境」　港媒：未見明顯人流增長

CBA前球員孟祥宇實名檢舉　控天津籃協主席「索賄威脅家人」

中國氣象局長因「氣球風波」被免職？　1月已升「正部級」官員

正妹香港街頭「賣身葬父」出價115萬！自曝「亡父」照片疑是陸名導

陸智慧型手機2022銷量「創十年新低」　出貨量跌破3億大關

陸首批民間搜救隊8人1犬趕赴土耳其　曾派員參與維冠大樓救援任務　

極品正妹辭百萬年薪工作！開「低門檻4條件擇偶」　1年後仍未婚

以為經痛！16歲少女痛到性格大變　就醫驚見「腹中藏10cm物體」

6歲弟溫泉飯店「玩泡泡」被電死！　父淚：送醫瞳孔都散了...

提議吃火鍋老公拒絕！她暴怒突跳車　下秒「顱腦撞地」慘死

教練尪飛土耳其「強震時無回應」！　黃雨欣收訊才知錯過：說不出好險

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

「軍用商規無人機」原型機7／31交貨　國防部明年編軍投預算量產

2022年賽季已達顛峰？　洋基打教預言賈吉將「再進化」

外國人來台買房「愛桃園」　6年交易量增99%

「很想用力！」35周孕婦等不及了　到院前3分鐘救護車上產子

土耳其「抗震豪宅」瞬間崩塌　驚悚畫面曝！世紀強震2度狂襲撐不住

「松山之亂」主嫌：已賠受損電腦螢幕8千元　法官要律師快查

每5分鐘就餘震！7.8強震逾4300死　醫見證恐怖景象：大量兒童死去

全台第2家分店！馬辣個人燒肉品牌插旗基隆　2／7試營運

大陸熱門新聞

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

極品正妹辭百萬年薪工作！　開「低門檻4條件擇偶」

港正妹115萬賣身葬父！ 自曝亡父照片疑是陸名導

弟弟結婚！4姊妹合包35萬給新娘　

以為經痛！16歲少女性格大變　驚見腹中藏10cm物體

6歲童慘遭鄰居鞭炮扔肉身瞬間引爆！右臂血肉模糊慘截肢

重機正妹「引擎被加白糖」！男車友犯案被拍下...怒轟她騙吃騙喝

偷拍妻沿途吃睡780公里　

老公不想吃火鍋！她暴怒跳車顱腦撞地慘死

陸首批民間搜救隊8人1犬趕赴土耳其 曾派員參與維冠大樓救援任務　

陸氣象局長因「氣球」被免？已升官

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

被遊客嚇到！動物園驚見小老虎浮屍

更多熱門

相關新聞

快訊／林書豪宣布2月4日抵台！

快訊／林書豪宣布2月4日抵台！

林書豪上周宣布加盟PLG高雄鋼鐵人，他今日中午在個人IG開心分享已經訂到機票，預計2月4日飛抵台灣，因為必須遵守台灣的防疫規定，他將無法在機場與粉絲近距離接觸，他也透露希望能在2月12日迎來台灣職籃首秀，「很快就會跟大家見面，我太期待了！」

林書豪預告啟程飛台灣？

林書豪預告啟程飛台灣？

PLG最強新星與林書豪組JJ連線

PLG最強新星與林書豪組JJ連線

林書豪人氣慘輸魔獸？球迷熱議原因

林書豪人氣慘輸魔獸？球迷熱議原因

夢幻對決林書豪　林志傑淡定回應

夢幻對決林書豪　林志傑淡定回應

關鍵字：

CBA孟祥宇實名舉報天津籃協主席張潤起

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

快訊／4:20發生地震　台北有感

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

前U23棒球國手硬上20歲女網友　遭判3年半

好市多推蚊子殺手！他曬戰利品嚇死人

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

媽媽剛走1年多！愛雅92歲爸爸初二去世：我是孤兒

小甜甜離婚後第1個過年「最新近況曝」！遭老公友攻擊

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面