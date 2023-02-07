快訊／土耳其強震死亡數升至4372人！　逾1.9萬人受傷

▲土耳其南部強震已造成超過4300人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其南部與敘利亞邊境6日連續發生3起強震，最強規模達7.8，根據最新統計指出，兩國死亡人數已升至4372人、超過1.9萬人受傷。另外，光是土耳其就有超過5600棟建築倒塌。

根據CNN報導，土耳其災害和應急管理署（AFAD）署長塞澤爾（Yunus Sezer）7日凌晨在記者會中表示，目前該國死亡人數已攀升至2921人，還有1萬5834人受傷，目前搜救行動仍在持續。

▲敘利亞官方報告有1451人死亡、3531受傷。（圖／路透）



另外在敘利亞的部分，官方報告有1451人死亡、3531受傷，預計死傷人數會繼續攀升；兩國相加已達4372人死亡、1萬9365人受傷。

根據AFAD資料顯示，目前光是土耳其就有5606棟建築倒塌；敘利亞北部情況可能更加嚴重，聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，當地可能有數以千計的房屋被摧毀，包含醫院和學校，目前亟需援助。

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