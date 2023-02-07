22歲女不滿前夫每天來鬧...狂推怒嗆：打我啊！他太激動被警帶走

記者邱中岳／台北報導

北市中山區5日凌晨2時許，有2名男女在巷弄內吵架，警方到場後發現男子喝完酒後找前妻理論，沒想到當街發生爭執，還與前岳父發生口角，警方到場先將2人隔離，男子情緒仍無法撫平，被帶回派出所保護管束，前妻也在家人陪同下申請保護令。

警方調查，19歲詹姓男子，5日凌晨2時許與2名友人一起前往22歲邱姓前妻位於中山區中山北路2段133巷內的住處，詹男不斷要求邱女出來面對，邱女出現後雙方爆發激烈理論，邱女父親也出面力挺女兒，與詹男發生口角。

▲前夫不斷騷擾前妻，最後前妻（白衣）不忍了，直接拍打前夫揚言「打我啊」。（圖／畫面翻攝《社會事》）

警方獲報後到場，先將雙方隔開，經了解係因詹男因與邱女離婚，心生不滿才會跑到邱女家中理論討公道，但因情緒過於激動，警方將詹男帶回派出所保護管束，等他清醒後才由詹男的父親帶回家。

雙方爭執畫面也被樓上錄了下來，畫面中身穿白衣服的邱女拍打前夫，還不斷揚言「打我啊」，「為什麼不打我」，詹姓前夫見到警察巡邏車到了，不理會邱女上前對警員說明狀況，此時畫面中也拍下邱女見到警察上門，突然「自摔倒地」。

▲警方到場時，邱女不慎「自摔倒地」，由親友協助攙扶。（圖／畫面翻攝《社會事》）

邱女家人不斷告知警方，詹男等人三天兩頭就來興亂吵鬧，實在讓人受不了，也在警方陪同之下完成保護令申請程序。