苗栗市停車場周邊違規亂象　省一個紅綠燈恐挨罰5千4

▲苗栗警方將針對苗栗市停一、停二停車場周邊違規亂象加強取締。（圖／苗栗縣警察局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市停一停及停二停車場周邊路口(段)，有不少駕駛人因為貪圖方便，不遵守號誌、標誌、標線指示，成為發生交通事故的主要原因，苗栗警方針將對違規熱點加強取締，汽、機車駕駛人為了閃避一個紅燈，可能會收到5400元罰單。

苗栗市停一停及停二停車場周邊路口(段)，常見的違規態樣如下:

1. 車輛由西向東行駛於苗栗市自治路，行經自治路及忠孝路口時，為規避停等紅燈而任意駛出道路邊線，右轉進入停一停車場，再左轉逆向行駛於單行道直接駛入忠孝路，此舉將違反任意駛出道路邊線、闖紅燈、逆向行駛(道路交通管理處罰條例第45條、第53條)等3個違規行為，最高可處新臺幣5,400元罰緩。

2. 停一及停二停車場內均為單行道，民眾為貪圖方便常有逆向駛入停一或停二停車場單行道，此舉將違反逆向行駛(道路交通管理處罰條例第45條)違規行為，最高可處新臺幣1,800元罰緩。

苗栗警察局交通隊表示，車輛逆向行駛及未依號誌指示行駛等交通違規行為，是發生道路交通事故的主要原因之一，希望透過交通安全宣導及違規取締，導正駕駛人正確用路習慣，勿心存僥倖違規行駛，避免衍生交通事故，確保行車秩序及路口安全。

▲▼機車騎士右轉為了規避停等紅燈，連續3個違規行為，將收到5千400元罰單。（圖／苗栗縣警察局提供）