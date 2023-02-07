　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗市停車場周邊違規亂象　省一個紅綠燈恐挨罰5千4

▲▼苗栗警方將針對苗栗市停一、停二停車場周邊違規亂象加強取締。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲苗栗警方將針對苗栗市停一、停二停車場周邊違規亂象加強取締。（圖／苗栗縣警察局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市停一停及停二停車場周邊路口(段)，有不少駕駛人因為貪圖方便，不遵守號誌、標誌、標線指示，成為發生交通事故的主要原因，苗栗警方針將對違規熱點加強取締，汽、機車駕駛人為了閃避一個紅燈，可能會收到5400元罰單。

苗栗市停一停及停二停車場周邊路口(段)，常見的違規態樣如下:

1. 車輛由西向東行駛於苗栗市自治路，行經自治路及忠孝路口時，為規避停等紅燈而任意駛出道路邊線，右轉進入停一停車場，再左轉逆向行駛於單行道直接駛入忠孝路，此舉將違反任意駛出道路邊線、闖紅燈、逆向行駛(道路交通管理處罰條例第45條、第53條)等3個違規行為，最高可處新臺幣5,400元罰緩。

2. 停一及停二停車場內均為單行道，民眾為貪圖方便常有逆向駛入停一或停二停車場單行道，此舉將違反逆向行駛(道路交通管理處罰條例第45條)違規行為，最高可處新臺幣1,800元罰緩。

苗栗警察局交通隊表示，車輛逆向行駛及未依號誌指示行駛等交通違規行為，是發生道路交通事故的主要原因之一，希望透過交通安全宣導及違規取締，導正駕駛人正確用路習慣，勿心存僥倖違規行駛，避免衍生交通事故，確保行車秩序及路口安全。

▲▼機車騎士右轉為了規避停等紅燈，連續3個違規行為，將收到5千400元罰單。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲▼機車騎士右轉為了規避停等紅燈，連續3個違規行為，將收到5千400元罰單。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲▼機車騎士右轉為了規避停等紅燈，連續3個違規行為，將收到5千400元罰單。（圖／苗栗縣警察局提供）

ET快訊
快訊／國安會高官出國耍官威機場咆哮　總統府道歉了
強震廢墟中「生下男嬰」！　媽媽用盡力氣後離世
快訊／抓到了！男搶彩券行逃新加玻　回國桃機落網
今晨5.1地震又有2餘震！　氣象局曝原因：之後還有
隋棠被控惡鄰　台北豪宅「奢華裝潢」曝光
國安會高官偷跑出國玩！　機場咆哮、拍桌順利出境
見土耳其強震　全場「指名1組織」喊捐款：報恩921！
餐廳巧遇「國寶級主播」！找錢大方當小費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW凌晨自撞安全島「車頭全毀」　台中醉男剛下車...警員就到

快訊／土耳其強震逾3800亡！第2批台灣國家隊90人　整裝出發救援

三重男海釣軟絲失聯4天！岸邊留白色水桶　警消海巡全力搜救中

男同事狂撩人妻「出來愛愛」！夫驚見摩鐵足跡怒告　吞敗原因曝

店家都怕他！醉男屢次騷擾　女店員霸氣拒賣酒...下秒傻眼畫面曝

快訊／抓到了！黑衣男搶彩券行逃新加玻　1天就回國…犯案原因曝

天兵工人「貨車吊臂沒收就上路」扯壞紅綠燈　台中這路口停擺半天

22歲女不滿前夫每天來鬧...狂推怒嗆：打我啊！他太激動被警帶走

苗栗市停車場周邊違規亂象　省一個紅綠燈恐挨罰5千4

快訊／嘉義深夜情殺！20歲女被活活打死　男友衝桃園墜樓亡

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

水泥車國道「壓扁轎車」 搖晃翻覆撞5車1人命危

BMW凌晨自撞安全島「車頭全毀」　台中醉男剛下車...警員就到

快訊／土耳其強震逾3800亡！第2批台灣國家隊90人　整裝出發救援

三重男海釣軟絲失聯4天！岸邊留白色水桶　警消海巡全力搜救中

男同事狂撩人妻「出來愛愛」！夫驚見摩鐵足跡怒告　吞敗原因曝

店家都怕他！醉男屢次騷擾　女店員霸氣拒賣酒...下秒傻眼畫面曝

快訊／抓到了！黑衣男搶彩券行逃新加玻　1天就回國…犯案原因曝

天兵工人「貨車吊臂沒收就上路」扯壞紅綠燈　台中這路口停擺半天

22歲女不滿前夫每天來鬧...狂推怒嗆：打我啊！他太激動被警帶走

苗栗市停車場周邊違規亂象　省一個紅綠燈恐挨罰5千4

快訊／嘉義深夜情殺！20歲女被活活打死　男友衝桃園墜樓亡

幣安宣布明起暫停美元存取款！　1.72億美元瞬間撤離

葉總點名曹祐齊拚開季一軍　增肌減脂成功！當選重訓營MVP

BMW凌晨自撞安全島「車頭全毀」　台中醉男剛下車...警員就到

等到了！　手搖飲「珍奶買1送1」限時1天搶喝

快訊／土耳其強震逾3800亡！第2批台灣國家隊90人　整裝出發救援

三重男海釣軟絲失聯4天！岸邊留白色水桶　警消海巡全力搜救中

比民宿划算！星級飯店「住2晚送1晚」　每人每晚只要550元

民進黨：夏立言赴陸「國共圖謀」　為提總統候選人？

男同事狂撩人妻「出來愛愛」！夫驚見摩鐵足跡怒告　吞敗原因曝

賴清德弔唁星雲大師：台灣一大損失　盼「理想流傳精神常在」

橘貓翻肚躺菜園把蔥壓歪！　熟睡叫不醒她嚇：以為掛了

社會熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

前U23棒球國手硬上20歲女網友　遭判3年半

消防問是否看到落水？法院社工突跳水

隋棠遭控「噪音擾鄰」　隋棠竟1句話傻眼

性侵女網友離隊　前U23國手曾打出台灣隊第1分

即／差10分鐘…碧潭2女接連落水釀1死

男登八通關古道突倒地　救護人員到場「臉發黑」不治

台南市正副議長賄選案加重交保

鴻海逼退「賈伯斯大將」　遭提告索賠6200萬

李宗瑞做花燈連得獎　4年後可申請假釋

獨／被蜂炮炸到住加護　他控加裝「火龍珠」害人

更多熱門

相關新聞

警察嗶嗶嗶不用吹到快斷氣　電子口哨上線服勤了

警察嗶嗶嗶不用吹到快斷氣　電子口哨上線服勤了

春節連續假期苗栗縣各大風景區湧入大量車流與人潮，員警交通指揮及疏導工作須連續長達時間6、7小時，再加上冷氣團來襲，交通疏導工作更顯吃重，因此，苗栗縣警局添購「高分貝電子口哨」，來減輕員警勤務負擔。

靈骨塔詐團海削1541萬！爽開賓士+保時捷

靈骨塔詐團海削1541萬！爽開賓士+保時捷

無照開註銷牌照車　拒檢逆逃還闖紅燈...慘了

無照開註銷牌照車　拒檢逆逃還闖紅燈...慘了

苗栗警街頭強力攔查　破窗逮2嫌搜出槍毒

苗栗警街頭強力攔查　破窗逮2嫌搜出槍毒

2個月車禍16死　苗警「移動式測照」首日破百件

2個月車禍16死　苗警「移動式測照」首日破百件

關鍵字：

苗警取締逆向

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

快訊／4:20發生地震　台北有感

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

前U23棒球國手硬上20歲女網友　遭判3年半

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

媽媽剛走1年多！愛雅92歲爸爸初二去世：我是孤兒

好市多推蚊子殺手！他曬戰利品嚇死人

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面