警察「嗶嗶嗶」不用吹到快斷氣　苗栗「電子口哨」上線服勤了

記者蔡文淵／苗栗報導

春節連續假期苗栗縣各大風景區湧入大量車流與人潮，員警交通指揮及疏導工作須連續長達時間6、7小時，再加上冷氣團來襲，交通疏導工作更顯吃重，因此，苗栗縣警局添購「高分貝電子口哨」，來減輕員警勤務負擔。

▲苗栗縣警局添購高「分貝電子口哨」輔助疏導春節車潮，有效減輕員警勤務負擔。（圖／苗栗縣警察局提供）

苗栗縣警察局表示，分析春節連續假期苗栗縣各大風景區湧入大量車流與人潮，年初四（25日）大湖地區就湧入2萬4千多車次、7萬4千多人次，警方全力投入各觀光景點交整勤務，員警現場交通指揮及疏導工作須連續長達時間6、7小時。

27日開始冷氣團來襲，在大湖山區最低氣溫來到攝氏5度，使得交通疏導工作更顯吃重。因此，苗栗縣警局添購100具操作便利、具多種音效模式，音量達120分貝的「高分貝電子口哨」，分發各分局交通要道執勤時使用，來取代傳統口哨，員警在寒風下不用脫下口罩服勤，可以保暖，也可以明確提醒用路人遵循員警指揮，有效疏導人、車流，明顯減輕員警勤務負擔。

苗栗縣警局莊勝雄局長也特別指示所屬同仁，春節連假接近尾聲，執行各風景區及交通要道之交通疏導勤務除注意自身安全外，仍應堅守崗位，力求交通順暢，同時呼籲所有用路人遵守交通規則，以維自身及他人安全。