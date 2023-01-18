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靈骨塔詐團海削1541萬！爽開賓士+保時捷　苗警持續掃蕩黑、毒

▲▼苗栗縣警局為淨化春節前治安，規劃掃蕩黑幫專案，1週查獲通緝及各類犯罪78件、94人。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲苗栗縣警局為淨化春節前治安，規劃掃蕩黑幫專案，1週查獲通緝及各類犯罪78件、94人。（圖／苗栗縣警察局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣警察局為淨化春節前治安，於本月6至12日規劃自辦掃黑「打擊黑幫威力掃蕩專案行動」，威力掃蕩幫派分子經營、依附及圍事及賴以為生的行業與經常聚集之活動處所，共計出動警力428人，臨檢69處。檢肅治平目標3件16人、查獲毒品案16件16人，查扣一級毒品海洛因78.62公克、二級毒品104.6公克、三級毒品85.32公克，查獲通緝5件5人及詐欺、傷害等各類犯罪73件89人。

苗栗縣警局表示，112年加強重要節日安全維護工作自112年1月1日至30日為期30天，為確保治安平穩，讓每位縣民能安居樂業、歡喜過年，因此規劃本次「打擊黑幫威力掃蕩專案行動」，成果相當豐碩。

另外，苗栗縣警察局掃黑專責隊與刑事警察局偵一大隊第一隊也共同偵破靈骨塔詐欺集團案，拘捕犯嫌8人，查扣不法犯罪所得1,541萬餘元、價值近千萬元進口汽車5輛（賓士3輛、保時捷與BMW各1輛）、靈骨塔買賣契約、Iphone手機5支等證物。

因應當前犯罪模式變換，詐欺犯罪之機房、製毒（槍）工廠、私刑拘禁人頭戶等場所隱藏於一般社區、住宅等非公共場域，為有效防制犯罪，苗栗縣警察局加強清查可能潛藏之製毒工廠、製（改）造槍械、詐欺、賭博機房、大型賭場及幫派經常活動等處所，共清查87處，主動發掘並清除犯罪根源，有效達成淨化治安環境之目標，確保社會安寧。

警方呼籲，過年期間為詐欺犯罪高發期，請鄉親不要輕易相信『投資、求職、解除分期付款』等訊息，並請撥打165反詐騙詐諮詢專線查證；另遭遇不法侵害時，應立即向警方報案或檢舉，警方絕對全力偵辦到底，並警告不法分子切勿心存僥倖。

▲▼苗栗縣警局為淨化春節前治安，規劃掃蕩黑幫專案，1週查獲通緝及各類犯罪78件、94人。（圖／苗栗縣警察局提供）

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