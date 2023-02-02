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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官方再釋「跨境電商」紅利　出口商品遭退貨可申請「退稅」

▲跨境電商,海關,貨物。（圖／CFP）

▲上海海關對跨境電商進口商品進行查驗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸財政部、海關總署及國家稅務總局發出聯合公告，1年內在跨境電子商務海關監管代碼（1210、9610、9710、9810）項下申報出口，因滯銷、退貨原因，自出口之日起6個月內原狀退運進境的商品（不含食品），可實現退運進境「零稅負」。

▲跨境電商,海關,貨物。（圖／CFP）

▲山東一間工廠員工對出口貨物進行檢查。（圖／CFP）

《新華社》報導，根據《關於跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告》顯示，符合條件的退運商品可免徵進口關稅和進口環節增值稅、消費稅；出口時已徵收的出口關稅准予退還，出口時已徵收的增值稅、消費稅參照內銷貨物發生退貨有關稅收規定執行，企業已辦理的出口退稅應進行補繳。

據了解，大陸部分跨境電商出口的商品，可能會滯銷或被消費者退換貨，多數商品大都選擇在海外以促銷、轉賣或銷毀等方式處理，仍有少量需退運返回大陸境內。

北京國家會計學院財稅政策與應用研究所所長李旭紅表示，此次出台的政策，有利於降低跨境電商企業出口退運成本，穩定企業出口預期，支持跨境電商、海外倉等外貿新業態發展。

《公告》顯示，企業申請辦理進口免稅等手續時，需按要求提供有關證明，對偷稅、騙稅等違法違規行為，將依有關法律法規處理。中國人大公共管理學院教授許光建強調，推動政策落地落實，不僅需要相關部門的協調配合，更需要跨境電商企業依法經營，嚴格按照政策規定享受稅收優惠，「這項政策無疑將促進跨境電商行業更好發展。」
 

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