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南韓鮮肉滑冰選手「歸化中國」　今披中國戰袍首奪金！網友無情開酸

▲▼中國朝鮮族、前韓籍競速滑冰男選手林孝埈在國際比賽上奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國朝鮮族、前韓籍競速滑冰男選手林孝埈批上中國戰袍，在國際比賽上奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

來自南韓大邱的中國朝鮮族短道競速滑冰男子選手林孝埈，曾因為脫下隊友褲子而被指控性騷擾，慘遭禁賽一年，為了能繼續在國際賽事發光發熱，他最後選擇「歸化中國」。最近，林孝埈終於披上中國五星戰袍，在個人賽與接力賽先後奪下金牌，他受訪時流下激動的眼淚。

根據《韓聯社》，入籍中國的朝鮮族、前韓籍競速滑冰男選手林孝埈（原韓文姓名為林孝俊，임효준）最近在德國德勒斯登舉辦的國際滑冰總會（ISU）2022-2023賽季短道競速滑冰世界盃第5站的男子500公尺決賽上，於南韓時間6日以41秒329的成績一舉奪下金牌，是自從披上中國戰袍後首次登上冠軍寶座。

＊註：自從林孝埈入籍中國後，南韓媒體在報導時便將其姓名改以外國人姓名標註法標註，即採用中文漢語發音「린샤오쥔」，而非過往韓文姓名時的韓語發音「임효준」。

林孝埈接受ISU專訪時表示，「在多年之後才終於再度奪下獎牌，我感到非常高興。過去這段時間真的非常艱辛。其實中國有相當多年輕且優秀的選手。我會努力跑完本賽季。我現在感到非常幸福。」

▲▼林孝俊（圖／達志影像）

▲林孝埈曾在平昌冬奧為南韓奪下金牌、銅牌。（圖／達志影像）

林孝埈（林孝俊）曾在2018年平昌冬奧男子短道競速滑冰1500公尺、500公尺分別奪下金牌和銅牌，豈料卻因在鎮川國家代表選手村重訓中心進行攀岩訓練時，將隊友黃大憲（황대헌）內褲扯下，導致對方在女隊友前露出生殖器，因此被指控性騷擾，儘管法院事後判處無罪，大韓競技滑冰聯盟卻不願取消禁賽1年的處罰。

2020年底，當時年僅24歲的林孝埈在與所屬隊「高陽市廳」合約結束後，便做出入籍中國的決定，只為了能夠出戰2022北京冬奧，不過因為奧林匹克委員會的規定，他並無法立刻代表中國出戰，直到今年賽季才准披上中國戰袍。

林孝埈去年10月在世界盃第1站比賽時不慎滑倒導致腰部疼痛、第4站出師不利，直到本次第5站才卯足全力盡情衝刺，擠下正在激烈競爭的南韓選手金泰成（檀國大學，김태성，音譯）、加拿大選手杜博伊斯（Steven Dubois）後始終維持第1名，最後成功奪冠。

林孝埈握緊雙拳、擺出慶祝的勝利手勢，並與中國教練團擁抱，之後他又在5000公尺接力賽中引領中國隊奪冠。

對此，南韓網友留言無情開酸，「到底中國人奪冠有什麼好報導的」、「我們有需要知道中國人得獎的消息嗎」、「原來個人的榮譽比國家還更重要啊」、「牙齒怎麼那麼黃？難道他去中國之後就沒再刷牙了嗎」、「滾啦」。

據悉，林孝埈入籍中國後，曾在直播中稱讚「中國女生比韓國女生漂亮」，慘遭南韓網友罵翻。

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