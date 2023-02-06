用身體測電鑽溫度？南韓軍方爆《黑暗》真實版　菜鳥遭學長血腥狠虐

▲南韓陸軍首都圈某部隊，菜鳥兵遭學長以電鑽虐待。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

Netflix韓劇《黑暗榮耀》描述女主角求學時慘遭同儕拿電棒捲用肉體親測溫度，完整重現2000年代忠清北道清州的真實校園霸凌案例。豈料，南韓軍方也有類似翻版。某陸軍部隊士兵指控，他慘遭部隊學長啟動電鑽電源鑽手臂，導致該處當場出現撕裂傷、傷到內側皮膚，甚至出現血瘀，不過軍方卻只想息事寧人。

根據《韓聯社》，南韓軍方內部人士今（6）日指出，部署於首都圈的某陸軍部隊3日發生欺凌下屬的暴力血腥虐待事件，B姓士兵當時正在餐廳內打掃，豈料A姓下士（士官最低階）卻突然拿著電鑽，對準B某的手臂就直接啟動電源，在短時間內電鑽的刀緣便鑽碎衣服，刺進B某手臂的肌膚。

B某指控，此時電鑽便在手臂留下傷口。從B某遞出的照片可以看到，B某手肘內側的皮膚留下與櫛文痕跡類似的血瘀，以及清晰可見的鑽痕。

然而，A某卻在事件過後僅以一句道歉就想含混過去，他為自己找藉口，表示還有其他幹部要找他，因此得以從現場逃離。

B某最後卻只能靠自己替傷口消毒，他向副小隊長報告遭學長持電鑽虐待一事。當時副小隊長問道，「願不願意他接受懲罰」；B某便回答，「希望能得到真心誠意的道歉，並承諾不會再發生類似事情」。

然而，部隊內的幹部卻只想息事寧人。B某表示，他根本從未獲得A某真心誠意的道歉。代表B某的相關人士向《韓聯社》透露，「下士A某抱怨，『這件事害我在幹部之間被嘲笑』，因此只願意在形式上表達歉意......其他軍方幹部甚至只專注在為A某護航上，導致因此事受害的B某在身體、精神上承受巨大衝擊。」

報導指出，一開始部隊幹部並未向指揮官彙報，導致事發2天南韓媒體開始採訪後，陸軍才得知事態嚴重。目前已准許B姓士兵請病假，並將加害者與受害者分離，同時軍事警察（憲兵）已著手進行調查。