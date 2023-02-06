真巧！同名「廖大慶」　2人後輩竟也同姓名「廖晨曦」

▲宜蘭南方澳廖大慶（左）贈墨寶予彰化廖大慶（右）當見面禮。（圖／南方澳廖大慶提供）

記者游芳男／宜蘭報導

為同姓名好奇，上網聊天後，文史工作者住宜蘭南方澳的廖大慶，與彰化補教老師廖大慶，才知兩人後輩竟有人也同姓名，5日四人在南方澳相見歡，都說真的好巧合。「廖大慶」、「廖晨曦」各自同框。有網友說，「這是套好的嗎？」、「神奇的巧合」、「好緣份」。

▲宜蘭南方澳廖大慶孫女廖晨曦（右）與彰化廖大慶女兒廖晨曦（左）同框留念。（圖／南方澳廖大慶提供）

宜蘭南方澳70歲廖大慶，另一同姓名的彰化廖大慶是35歲，1年多前在網路結識，網路閒聊後又發現，南方澳廖大慶7歲孫女與彰化廖大慶6歲女兒都叫廖晨曦，彰化廖大慶5日帶著女兒到南方澳三剛鐵工廠文物館，4人首次相見歡。

而南方澳廖大慶現場揮毫草書字體的「道法自然」墨寶當見面禮；彰化廖大慶上網寫下順口溜：「廖大慶帶著廖晨曦去找廖大慶，然後遇見廖晨曦」，同名同姓的2人各自同框拍照留念。

南方澳廖大慶說，名字由祖父所取，「大」是家族輩份排行，出生當天南方澳舉辦慶典，取其「慶」字，取名「大慶」，孫女則在清晨5時30分許出生，取為「晨曦」。

彰化廖大慶說，名字也是祖父取名，典故不可考，女兒名字中的「晨」，取自他經營的補習班名稱，因生肖屬雞，雞在天剛亮時啼叫，取為「晨曦」。