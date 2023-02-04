騎車上班與轎車對撞「零件噴20m」慘死　26歲女騎士留3可憐稚子　

▲彰化女騎士與轎車碰撞傷重不治。（圖／民眾提供，以下同)

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮一名國小六年級學霸男童，3日晚間陪媽媽到住家附近的活動中心打羽毛球，過大馬路時遭許姓駕駛撞飛，送醫傷重不治，令人鼻酸，未料就在肇事地點附近欣北路和思北路口，2月1日也發生一起死亡車禍，死亡的女騎士是26歲的年輕媽媽，還留下3名就讀國小 的小孩，處境令人堪憐。

據警方初步調查，1日上午8時18分當地發生死亡車禍，施婦騎機車沿欣北路，由北往南行駛，60歲王姓駕駛轎車要上班，從思北路延東往西行，在路口發生撞擊，施婦傷重送醫不治，確切的肇事原因仍待調查釐清。

議員賴清美獲知後，立即與社會處到場關懷慰問，並得知婦人夫妻，育有3子女，分別就讀小1、小2及小4，家境尚可，剛過完年家中突然發生憾事，讓一家人難以接受，目前後續關於就學等費用，已請教育處介入協助。

▲女機車騎士被撞身亡，賴清美與社會處人員前往慰問。（圖／議員賴清美提供）

賴清美指出，婦人遭撞身亡地點在欣北路與思北路口，過去常發生車禍，又是產業道路，也沒有架設紅綠燈或閃光號誌，為了避免憾事重複發生，建議交通隊在路面劃設標線，提醒用路人小心駕駛。

由於該校昨天深夜才發生小六學童遭撞身亡，現在又發生3寶媽遭撞死意外，校方相當的不捨，校長表示，事發後隔天與家長會有前往慰問，目前已經啟動急難救治機制，已經為3學童申請課後照顧全免，及急難救助金補助，謝謝各界關心。